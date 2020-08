¿Ex integrante de One Direction vende barbacoa?

Compartir esta publicación













Una publicación en Facebook hizo viral un negocio de barbacoa en Nuevo León que emplea un cartón de tamaño real del ex integrante de One Direction, Harry Styles para promocionar su venta.

Las publicaciones de Barbacoa Mendoza se hicieron virales gracias a las fotos que subieron de su invitado de honor: Harry Styles. Con una sonrisa, el famoso invita a todos a degustar las especialidades y antojitos disponibles.

La llamativa imagen de cartón en tamaño real de Harry Stylesn hizo que varios aficionados del cantante se tomaran gustosos una foto con el intérprete de ‘Sign of the times’, aunque sea en esta versión.

Los Tamales Harry Styles y la Barbacoa Mendoza High! son lo mejor de la gastronomía mexicana😌❤️ pic.twitter.com/p4b37LFlSB — Harry Styles México 🍉 (@HarryMexOficial) August 26, 2020

La barbacoa se encuentra ubicada en Jollas de Anahuac, Residencial California y Nexxus, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. En algunas de las fotos incluso le colocaron un cubrebocas a Harry Styles para recordar la importancia de su uso durante la contingencia sanitaria.

La publicación lleva poco más de 5 mil me gusta y más de 6 mil veces compartida, se convirtió en viral en pocos momentos pues la estrategia de marketing no pasó desapercibida para todos los usuarios de Facebook quienes aplaudieron esta iniciativa del negocio de la Barbacoa Mendoza para atraer a gente siempre respetando las medidas de seguridad.

EN UN PUESTO DE BARBACOA PUSIERON UN CARTÓN DE HARRY STYLES Y TE PUEDES TOMAR FOTO CON ÉL CUANDO VAS A COMPRAR TUS TACOS, MÉXICO MÁGICO pic.twitter.com/jGqaMTHWI1 — eri,,, (@mopistyles) August 24, 2020

De igual forma promocionan su servicio a domicilio -con un costo extra por su puesto- así como sus otros platillos a degustar como sus tortas. Entre los mas de 3.2 mil comentarios de los usuarios de Facebook.

Muchos también aseguraron visitar el local para poder tomarse una foto con el ex One Direction e incluso algunos recomendaron poner a todos los ex miembros de la banda para que no este “solito”.