Ex nadadora habla sobre los abusos de su entrenador: “los abortos fueron traumáticos”

Sarah Ehekircher, ex nadadora de 51 años de edad, relató los abusos sexuales que sufrió por parte de su entrenador Scott MacFarland, durante su adolescencia, mientras se enfocaba en salir adelante para ir a los Juegos Olímpicos.

“Todo en lo que podía pensar era en ir a los Juegos Olímpicos. Ese es el cuento de hadas que los entrenadores ponen ante cada niño de ojos estrellados que se convierte en nadador.

Un sueño que los entrenadores con malas intenciones ejercen absolutamente en su beneficio, preparándolos con la promesa de convertirse en un gran nadador mientras te derrotan y provocan actuaciones de las que no sabías que eras capaz. Los entrenadores utilizan comportamientos depredadores para que los niños hagan cualquier cosa que les pidan. Lo sé porque me pasó a mí”, dijo la ex atleta para The Guardian.

La ex nadadora relató que los abortos fueron los episodios más crudos en el infierno que vivió junto al entrenador, al grado que llegó a intentar quitarse la vida.

“Los abortos fueron una parte muy dolorosa y traumática de mi vida, se convirtió en una maleza que se hacía cada vez más grande. En 1999, fui hospitalizada en Virginia después de mi primer intento de suicidio”.

Ehekircher cuenta que MacFarland se pudo aprovechar de ella por que no tenía donde vivir, ya que con 16 años ya había perdido a su madre y su padre no quiso mantenerla, por lo que comenzó a buscar una nueva casa, sin embargo, al no encontrarla, su instructor fue quien la recibió en su hogar, lugar donde pasó sus peores días, pues Scott la explotaba entrenando para después violarla.

“El punto era quebrar la confianza en mí misma para que él pudiera abusar sexualmente de mí más adelante. Todo el mundo sabía que vivía con un hombre de unos 30 años, pero nadie me preguntó si estaba bien o si me estaba pasando algo malo.

Los otros niños estaban todos enfocados en ganarse la aprobación del entrenador y sus padres estaban demasiado preocupados por el desempeño de sus hijos”, sentenció Sarah.

La ex nadadora denunció MacFarland por dicha situación hasta hace unos días por el abuso sexual sufrido cuando era menor de edad, negligencia e infligir intencionalmente angustia emocional ante la Corte Superior del Condado de Orange.