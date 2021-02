Ex RBD dijo que no cree en la vacuna contra Covid y que no se vacunará

"No [me voy a vacunar], no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el covid en sí", declaró el ex RBD

El famoso ex RBD, quien en meses atrás amenizó un concierto reencuentro con sólo 4 integrantes de los 6 originales, llamó la atención de sus fans tras fuertes declaraciones sobre la vacuna del Covid.

Otro famoso mexicano se suma a la lista de celebridades que no creen en la vacuna anticovid y que prefieren no ponérsela. En un encuentro con los medios en el aeropuerto, el ex RBD Christopher Uckermann afirmó que prefiere “apoyar lo natural”.

También se le cuestionó sobre si le había mandado condolencias a su ex de hace 10 años, Belinda, por el fallecimiento de su abuela.

No, la verdad no le he mandado mensaje, pero si lo ve [el video], mi pésame”, dijo Uckermann.

Al ser cuestionado sobre el tema de la vacunación, comentó:

Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás… No [me voy a vacunar], no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el covid en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas”.

Aunque dijo que sí lo vacunaron de pequeño, el actor reiteró su desconfianza ante la vacunación:

[…] Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaré. Nadie [de mi familia] se va a vacunar”, indicó.

Ante la cuestión de si no le teme a las críticas como las que ha recibido Paty Navidad, comentó: “Cada quien tiene sus opinión, y en este sentido hay que respetar”.

