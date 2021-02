Exhortan a ciudadanos a votar

Compartir esta publicación













Por MARTHA MARTÍNEZ

La ruta 5, apoyará a los candidatos que estén comprometidos con el proyecto de la cuarta transformación, así lo dijo el presidente nacional de este movimiento Manuel Espino Barrientos quien estuvo en Nuevo Laredo, este fin de semana.

“Nos decidimos promover entre los ciudadanos un sentido de responsabilidad civil, para que decidan votar, al margen de partidos e ideologías, votar por las y los mejores perfiles, en base a honestidad, experiencia exitosa de los candidatos como líderes sociales, comprometidos con las causas de los ciudadanos, que sus propuestas sean viables, que estén dispuestos a integrar gobiernos plurales, incluyentes, transparentes en rendición de cuentas y lo más importante para nosotros, es que estén comprometidos con el proyecto de la cuarta transformación, que es un proyecto nacional que es de todas y de todos, que no es partidista, que no le pertenece a un gobierno que no le pertenece a una persona, que nos pertenece a todos”, señaló.

Espino Barrientos, está visitando diversos estados de la república, entre ellos Tamaulipas pues buscan promover entre los ciudadanos el sentido de la responsabilidad democrática y sobre todo elegir a los mejores perfiles para el proceso electoral.

“Los mexicanos solemos quejarnos de muchos gobernantes, la mayoría de los gobernantes motivan quejas de los ciudadanos, pero tenemos que asentar que los ciudadanos somos responsables porque los gobernantes no llegan solos, los ponemos nosotros o los dejamos llegar”, refirió.

A través de la Ruta 5, un movimiento nacional y social, que surgió en el 2015, se busca apoyar al país para que quienes tengan la tarea pública del gobierno, sean los mejores ciudadanos posibles.

“Somos aliados del Presidente de México, en todo lo que sea para bien del país, solamente en eso, en todo lo que sea para bien de los mexicanos, nos tiene de aliados, somos aliados de su gobierno en ese sentido, pero no militamos en ningún partido”, puntualizó.

Ruta 5, no es un partido, pero apoyará a los candidatos que reúnan el perfil de ciudadanos honestos, líderes políticos, pero sobre todo que trabajen en línea con la 4T, par construir un gobierno incluyente.