Exhortan a no tener mascotas a crías de cocodrilos en CD.Madero

Compartir esta publicación













Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Madero, ha acudido en cuatro ocasiones a un domicilio de la colonia Las Flores, al norte de Ciudad Madero, por presencia de cocodrilos en el interior de esta vivienda; sospechan que capturen a estos saurios para tenerlos de mascota.

Ignacio Cedillo Ruiz, comandante de bomberos señaló que la ciudadanía ha hecho estos reportes en donde notifican sobre la presencia de cría de cocodrilo en el patio de este vivienda.

Ahora PC acordona el parque de la colonia Luna Luna

“Si hay gente que en un mismo punto en la colonia Las Flores hemos ido en tres o cuatro ocasiones al mismo lugar, la misma esquina, en dónde salen y se nos hace muy raro, ya que la laguna está a dos cuadras y que un animalito pequeño se desplace tanto”, mencionó.

Detalló que esta especie está protegida por las autoridades federales, además de que pueden a llegar ser peligrosos sin importar el tamaño.

“Se ha incrementado mucho han salido mucho saurio muy pequeño, bebés, pero eso no implica que no sea un riesgo, también es un riesgo, hay muchos niños en la zona donde salen y muchas veces los niños piensan que pueden jugar con ellos y no es recomendable entonces le pedimos a la gente que no los trate o los quiera guardar como mascota por que no es correcto, por que es una especie protegida entonces les pedimos que nos llamen para poderlos resguardar y entregarlos”, señaló.

Cedillo Ruiz, explicó que el número de reportes en general para señalar la presencia de estos reptiles fuera de su hábitat natural también ha aumentado en diferentes sectores del municipio de la urbe petrolera.