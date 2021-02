Exhortan a reportar daños por la helada

Los residentes del condado que hayan sufrido daños en sus casas o negocios por la severa tormenta invernal que provocó falta de electricidad y de agua potable, deben reportarlo al estado para que Webb pueda ser declarada zona de desastre y fluyan recursos de ayuda.

Steve Landín, Coordinador de Emergencias en Webb, dijo que el condado debe alcanzar los 946 mil dólares en daños para que se declare como zona de desastre y sus residentes puedan calificar para asistencia estatal.

“El Gobernador declaró desastre en 77 condados del estado de Texas pero ya se trabaja con los legisladores de cada área para que la declaración sea en todo el estado”, indicó.

No obstante, Webb necesita rebasar los 946 mil dólares en daños tanto en residencias como en negocios y por lo tanto es muy importante que se reporten online para ser considerados por el gobierno estatal.

Las personas pueden entrar a la página tdem.texas.gov/warm para hacer el registro de los daños en sus casas o negocios y lo deben hacer a la mayor brevedad posible.

Refirió que las bajas temperaturas que estuvieron bajo grado de congelación causaron daños en plomerías, líneas de electricidad y en aparatos electrodomésticos por lo que estos daños deben ser reportados.

Cabe mencionar que el Juez del Condado Tano Tijerina ya hizo la declaración oficial de zona de desastre en Webb y esta petición se enviará al estado pero es muy importante que se declaren los daños en casas y comercios.

Por su parte, el alcalde Pete Sáenz hizo lo propio en el municipio para declarar zona de desastre y buscar beneficios para los residentes.

