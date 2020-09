Covid: no es tiempo de bajar la guardia en Nuevo Laredo

Aunque Nuevo Laredo continúa en Fase 1, algunas actividades no esenciales comenzarán a operar

Para las autoridades de salud locales la apertura de negocios y relajación de ciertas medidas sanitarias no deben confundirse con que ya todo está bien, deben de continuar aplicando las acciones preventivas contra el Covid, ya que apenas viene la temporada más complicada en cuadros respiratorios, el invierno, y esto podría generar un repunte si no se continúa con las medidas básicas como el uso del cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos y la sana distancia.

“Hemos tenido un ligero descenso en cuanto hospitalizaciones y contagios, y se han aperturado algunos negocios no esenciales como las estéticas que les ampliaron hasta el sábado, los templos, todavía seguimos en Fase 1, esto provocará una movilización de la ciudadanía, pero aquí los estamos exhortando que procuren seguir extremando las precauciones como el lavados de manos, uso de cubrebocas; el tener este tipo de cuidados para que sigan disminuyen-do las infecciones, la presencia de casos positivos y las defunciones”, expresó Oscar Gerardo Gonzalez Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

NO HAY VIDA NORMAL

Dijo que esto no significa que ya se tiene una vida normal, eso no es así, se requiere seguir con estas medidas sanitarias, la temporada invernal trae con-sigo la influenza, y no se quiere tener este binomio y Covid-19 ya que será muy complicado para el Sector Salud.

Gonzalez Arrambide expresó que no sólo es influenza, sino otro tipo de virosis que pueden complicar la salud con la combinación con el coronavirus y poner en riesgo sus vidas.

“Queremos invitarlos para que estas medidas sanitarias que se están aplicando sea un hábito diario de usar los cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos, y quedarse en casa si no es necesario andar en la calle como adultos mayores y niños, y ver cómo nos pinta el panorama de aquí a diciembre, y evitar esas reuniones y carnes asadas que es lo que nos genera los contagios”, expresó.

Mencionó que este llamado es para aquellos que siguen relajados y que provocan que sigan los contagios, pero si cumplieran con esta responsabilidad social, en seis semanas se tendría una baja considerable de enfermos Covid, ya que se cortaría la cadena de contagios.

“La gente ya sabe que es el Covid, está por demás repetirles las acciones de prevención porque así como se hizo con la influenza ya sabe cuáles son las medidas preventivas, aquí sólo es cuestión de responsabilidad social de aplicarlas, por el bien de cada uno”, concluyó.

