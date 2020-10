VIDEO: Exhuman cuerpo impecable de joven que será beatificado por el Papa

El cuerpo de Carlo Acutis, un adolescente italiano que a sus 15 años murió de leucemia, en 2006, fue exhumado el pasado 1 de octubre para su beatificación, luego de que el papa Francisco le reconociera a principios de este año un milagro, informó la Agencia Católica de Noticias.

La tumba de Acutis, quien fuera aficionado a la tecnología y el catolicismo, fue abierta en una ceremonia religiosa en el Santuario de la Expoliación en Asís, Italia. Las imágenes del momento se viralizaron y causaron gran sorpresa en la Red. Y es que los restos del joven, fallecido hace 14 años, se encontraban en perfecto estado, sin signos visibles de deterioro.

Algunos de los que pudieron verlo creyeron que se trataba de un hecho divino, aunque la conservación del cuerpo podría estar vinculada a razones completamente terrenas: incorruptibilidad cadavérica, que se explica por la falta de oxígeno en el lugar donde yacen los restos.

El padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, rector del Santuario del Despojo, donde se celebró la ceremonia, confirmó que el cuerpo de Acutis “se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro. Conserva todos los órganos”, dijo.

“Se han hecho trabajos sobre el rostro, y es bonito que por primera vez en la historia se pueda ver a un santo vestido con pantalones jeans, zapatillas deportivas y sudadera. Eso es un gran mensaje”, agregó el religioso.

Debido a que entre sus principales intereses estaban el catolicismo y la tecnología, el joven, combinando esas dos pasiones, creó un programa de internet para dar a conocer los supuestos milagros de los santos, que documentaba en sus múltiples viajes alrededor del mundo.

