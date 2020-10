Exigen cuentas del fideicomiso del Puente 3 en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Por años el Consejo de Instituciones y otros organismos colegiados y civiles de Nuevo Laredo han exigido que se transparente el uso de los recursos del fideicomiso del Puente 3, pero hasta la fecha siguen sin tener un informe real del destino de los ingresos obtenidos por concepto de peajes.“Hemos presentado algunos oficios donde les solicitamos a los gobiernos de los estados y federales que nos expliquen algo de las dudas que tenemos.

Requerimos de transparencia, hablamos de un caso en particular, algo que le corresponde a Nuevo Laredo, es la construcción del Puente 3, ahí hay un fideicomiso que le corresponde a ciudad y que ahora lo está administrando el Estado, pero debe regresar a los neolaredenses pues ellos serán los que decidan en qué se van a invertir, en ese puente y los accesos -como lo establece el mismo fideicomiso- de las inversiones que se deban de hacer en el trayecto hacia el puente, algo que no vemos”, expresó Fernando Rodríguez Garza, presidente del Consejo de Instituciones.Destacó que ya se ha hablado con el administrador y se le ha invitado para establecer un diálogo con los miembros del Consejo; sin embargo, por alguna situación no ha podido presentarse.

TE PUEDE INTERESAR: Menos fotos y más trabajo contra el dengue, demandan ciudadanos

Rodríguez Garza señaló que hay proyectos que se realizan con fondos del fideicomiso; sin embargo, no existe claridad en la aplicación de esos recursos.“Precisamente el centro de convenciones es con fondos del fideicomiso, el puente de la Carretera Aeropuerto y Prolongación Monterrey, son con fondos del fideicomiso, pero cuánto hay ahí en el fideicomiso, eso no lo sabemos.

“En su oportunidad hablamos con el administrador, pero por alguna situación no pudo acudir ahí a la reunión. La finalidad era que tuviéramos una transparencia”, refirió.Rodríguez Garza recalcó que la postura del Consejo de Instituciones no es de figurar como enemigo de algún orden de gobierno, sino de cuestionar y señalar cuando el rumbo o desarrollo de la ciudad no esté bien canalizado.

Recientemente sostuvieron una reunión con el diputado federal Erasmo González Robledo, a quien solicitaron apoyo para que Tamaulipas transparente los recursos que han estado llegando, pues el estado depende en un 88% de la federación. “Nuevo Laredo y Tamaulipas sí están recibiendo participaciones definitivamente, ahí se ve claramente que el gasto federalizado es un estado altamente dependiente del gasto federalizado y eso nos da algo de conocimiento de cómo se está repartiendo e igual-mente los proyectos en cartera y todo referente al estado de Ta-maulipas”, puntualizó.

Buenos días hoy es miércoles 21 de octubre, santo de Laura. La temperatura en este momento, en Nuevo Laredo, 23 grados. Te compartimos la portada de hoy. Visita nuestro sitio para más noticias. https://t.co/R5HiZCBbLP pic.twitter.com/FiJm5UeEPE — El Mañana (@ElMananaOnline) October 21, 2020