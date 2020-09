Exmodelo acusa a Trump: “Me metió la lengua hasta la garganta”

Una exmodelo estadounidense ha acusado a Donald Trump de agredirla sexualmente hace más de dos décadas durante un partido del torneo de tenis US Open, informa el diario The Guardian.

Amy Dorris, de 48 años, relató al periódico británico que los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 1997. Aquel día, Dorris y su entonces novio, un amigo de Trump, estaban entre los invitados del actual presidente en su palco privado en la sede donde se juega el Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

La exmodelo, que entonces tenía 24 años de edad, afirma que el ahora inquilino de la Casa Blanca la abordó cuando se encontraba en el baño, donde la sujetó, la besó forzosamente y le tocó las partes íntimas de su cuerpo. “Me metió su lengua hasta la garganta y lo empujé. Fue entonces cuando me agarró más fuerte y sus manos me palparon el trasero, los pechos, la espalda, todo”, comentó.

Entre las pruebas que ha aportado Dorris figuran su entrada al US Open y varias fotos junto a Trump. La mujer señaló que pensó en hablar públicamente sobre este incidente en 2016, cuando durante la pasada campaña electoral varias mujeres hicieron acusaciones similares contra el entonces candidato republicano a la presidencia, pero decidió callar para no perjudicar a su familia.

“Me sentí violada” y “no hice nada para animarlo a tocarme”, señaló Dorris, quien dice sentirse frustrada al saber que otras personas que acusaron a Trump de agresión sexual han sido tachadas de mentirosas. “Estoy harta de que se salga con la suya”, finalizó.

