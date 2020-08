Exnovio de Belinda le envía un consejo al cantante Christian Nodal

Compartir esta publicación













Tras confirmarse el romance entre Belinda y Christian Nodal son muchas las personas que han hablado del noviazgo entre los cantantes. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la famosa haya decidido hacer pública su relación y que su exnovio de ella se enterara al instante.

A diferencia de otras relaciones sentimentales que ha tenido o sobre las que se ha especulado, la actriz se ha mostrado más abierta a compartir su vida privada. Por ello, Ben Talei, exnovio de Belinda, decidió opinar al respecto y le mandó un consejo a Christian Nodal.

En entrevista, el cirujano plástico, exnovio de belinda, señaló que debe de ser algo muy especial si la cantante está hablando sobre esta relación afectiva.

Aunque no quiso revelar porque ocultó su noviazgo con Belinda, Ben Talei detalló que ahora ambos son famosos por lo que su vida es más pública.

“Es una actriz y un cantante, a veces sus vidas son como novelas, prefiero no decir nada sobre sus relaciones en el pasado” expresó.

Ben Talei puntualizó que no echa de menos a la famosa e incluso bromeó señalando que extraña más las hamburguesas que su relación con Belinda.

“No, cero, extraño más las hamburguesas porque estoy a dieta”

Sobre si se arrepiente se su noviazgo de casi dos años con Belinda, el cirujano detalló que de todas las cosas se aprende.

“Yo me he equivocado muchas veces en la vida, con relaciones, con trabajo, nunca me arrepiento de nada porque siempre estoy aprendiendo y cambiando”

Ante esta respuesta, la periodista Jessica Maldonado le cuestionó sobe que había aprendido de su relación con la famosa. A lo que Talei declaró: “a veces cuando te enamoras de alguien no puedes ver”.

Durante su entrevista, Ben Talei confesó que tras terminar su relación amorosa tuvo comunicación con la cantante, aunque actualmente no se han vuelto a hablar.

Sobre si le daría un consejo a Christian Nodal por su relación con Belinda, el cirujano plástico detalló que no se deben de acelerar las cosas y que escuche el consejo de sus padres.

“A cualquier hombre exitoso y joven, yo diría que deben disfrutar sus vidas y no tener prisa en hacer algo con relaciones. Yo nunca escuché a mis padres, a veces ellos ven cosas que nosotros no podemos ver y es el único consejo que tengo para él”.

