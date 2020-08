Gobernador de Beirut llora al dar a conocer desastre provocado por explosión

El gobernador de Beirut, Philip Boulos, ha anunciado que las explosiones, que sacudieron esta tarde la capital libanesa, afectaron a aproximadamente la mitad de la ciudad. El alto funcionario calificó el hecho como “un desastre nacional parecido a Hiroshima”.

De momento se han reportado al menos 10 víctimas mortales y múltiples heridos. Sin embargo, se estima que la cifra de personas afectadas irá en aumento. Las autoridades instruyeron a todos los hospitales a prepararse para recibir a un número “muy alto” de heridos que ha dejado el desastre.

Durante su comparecencia ante los periodistas desde una de las zonas afectadas, el gobernador no pudo contener el llanto al ofrecer más detalles sobre lo sucedido.

Beirut governor is literally crying while talking about the explosions, who likens them to Nagasaki and Hiroshima attacks pic.twitter.com/YPHqd1Sq2d

El ministro de Salud, Hamad Hassan, señaló a medios locales que las explosiones se atribuyen a un barco que transportaba fuegos artificiales. La onda expansiva golpeó edificios a kilómetros de distancia, mientras una enorme nube de polvo y escombros se elevó por el cielo.

La primera explosión se produjo cerca del puerto de la ciudad poco después de las 18:00 (hora local).

Los videos capturaron la onda expansiva que golpeó edificios a kilómetros de distancia, mientras una enorme nube de polvo y escombros se elevaba por el cielo.

Las imágenes publicadas en redes sociales muestran la magnitud del hecho.

A huge explosion near the center of Beirut killed at least 10 people and sent shockwaves across the Lebanese capital, shattering glass in people's homes and causing apartment balconies to collapse. Live video from the scene: https://t.co/oTzPd8rPQX 📷 Mohamed Azakir pic.twitter.com/QpJpqSWBXA

— Reuters Pictures (@reuterspictures) August 4, 2020