Explosión en Beirut: las impactantes imágenes de la tragedia

Una fuerte explosión en un almacén cercano al puerto de Beirut sacudió hoy la capital libanesa, dejando severos destrozos, una gran columna de humo de color rojizo y miles de heridos.

La explosión, que generó una enorme onda expansiva, se pudo sentir en toda la capital desde varios kilómetros de distancia.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la explosión se produjo en un almacén de explosivos de Beirut y fue precedida por un incendio en un almacén de silos de trigo del puerto.

La agencia reportó heridos y grandes daños en las viviendas y vehículos afectados a los alrededores del lugar donde se produjo el estallido.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la detonación y una gran nube con forma de hongo elevándose en el cielo, provocando una onda expansiva que afectó a varios barrios de la ciudad y provocó severos daños materiales.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la causa del estallido ni si se han reportado víctimas.

