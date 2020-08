VIDEO: Sacerdote es sorprendido durante misa por la explosión en Líbano

BEIRUT, Líbano.- La enorme explosión ocurrida en Beirut sacudió todo a 10 kilómetros a la redonda con su onda expansiva.

Incluida una iglesia de la cual se difundió el momento en el que se oficiaba una misa durante el par de explosiones en Beirut.

En las imágenes se ve cómo primero el recinto religioso pierde la energía eléctrica, por lo cual queda sin luz y poco después caen todos los artículos colocados en estructuras de la parte alta del templo.

También se aprecian muchas esquirlas de vidrios, mientras el sacerdote intenta correr al ver cómo comienzan a caer cosas.

Así mismo, otro video popular posterior a la explosión fue en el que se muestra el interior de uno de los edificios afectados, desolado, con cristales rotos, ventanas torcidas y más tarde se enfoca al exterior.

Fuera se ve aún más destrucción en los inmuebles aledaños y el caos en la zona, también se escuchan varias alarmas y sirenas.

Moment of #Beirut port explosion during a mass broadcasted online (due to covid-19 situation).

This is what Apocalypse looks like! pic.twitter.com/CUvZYSgsKi

— Rayane Moussallem (@RioMoussallem) August 4, 2020