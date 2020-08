Humo rojo de explosión en Beirut se extiende por varios kilómetros

La impresionante explosión ocurrida en Beirut no solo dejó grandes daños, su impacto fue tal que se sintió en otras ciudades y el humo rojizo que apareció tras el accidente se expandió por varios kilómetros.

La enorme explosión ocurrida este martes en el puerto libanés afectó a varias zonas de la capital; cientos de edificios fueron destruidos, dejando una gran cantidad de escombros en las calles.

El impacto del estruendo fue tal, que incluso se llegó a sentir en Limasol, Chipre. Por su parte, sismólogos jordanos compararon la potencia de la explosión con la de un terremoto de magnitud 4.5.

Asimismo, el humo rojizo procedente de la explosión en Beirut parece haberse extendido a decenas de kilómetros, llegando al valle de la Becá. Lo demuestran fotos y videos difundidos en las redes sociales.

De acuerdo con el ministro del Interior libanés, Mohammed Fahmi, la explosión se originó en una bodega donde estaban almacenadas cerca de 2.700 toneladas de nitrato de amonio, sustancia que se puede usar en la fabricación de bombas.

Red smoke appearing from our home in the Beqaa Valley, Lebanon – around 50 miles from the explosion. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/U2zamZRm48

— Reema Souraya 🕊 (@reemasouraya) August 4, 2020