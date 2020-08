VIDEO: Gran explosión por gas en Baltimore derrumba tres edificios

Compartir esta publicación













Una “gran explosión de gas” ha destruido completamente tres casas adosadas en Baltimore este lunes, matando a una persona e hiriendo a varias otras, ha informado el Departamento de Bomberos de Baltimore.

Las imágenes de la televisión WBFF muestran una sección de casas adosadas repletas de escombros. Al menos tres personas han sido rescatadas por los bomberos, todas ellas en estado crítico, ha informado el canal de televisión en su sitio web, citando a los bomberos.

El departamento de bomberos tuiteó que dos de los ocupantes de las casas fueron trasladados a hospitales en estado grave, mientras que una mujer adulta fue declarada muerta en el lugar. El sindicato de bomberos tuiteó que unidades especiales de operaciones de rescate estaban buscando a otras personas.

De acuerdo con reportes, una mujer ha muerto y al menos 2 personas se encuentran en estado crítico como consecuencia de la explosión que se produjo en una zona residencial de la ciudad de Baltimore (Maryland, EE.UU.).

De acuerdo con CBS, se trata de una explosión de gas que provocó que al menos 3 viviendas se derrumbaran y varias otras resultaran dañadas.

Mientras, en redes sociales circulan varias imágenes que muestran el nivel de destrucción en el lugar.

