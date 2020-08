Explosión masiva en Beirut destruye edificios y parte del puerto (VIDEOS)

Este martes una gran explosión sacudió la capital libanesa Beirut afectando edificios y oficinas alrededor de la ciudad.

De acuerdo a las autoridades la explosión fue efecto de un gran incendio que se originó en un almacén de petardos cerca del puerto de Beirut, informó la estatal Agencia Nacional de Noticias.

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago

pic.twitter.com/Lt1kahDXEt

— Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020