Deja 20 muertos explosion de coche bomba en Somalia

SOMALIA.- Un total de 20 muertos y cuantiosos heridos dejo la explosión de un coche bomba cargado con explosivos en la capital de Somalia. Autoridades locales confirmaron la tragedia. En redes y medios internacionales se pueden ver imágenes desgarradoras del suceso que enlutó a muchas familias.

La cifra de fallecidos fue confirmada por el servicio de ambulancias Aamin, según reportó la Agencia Nacional de Noticias, se dice que al menos otras 30 personas resultaron heridas, algunas de gravedad al estallar el coche bomba.

La explosión fue de tal magnitud que derribo decenas de casas a la redonda y dejo destrucción en calles aledañas.

Again a deadly attack in Mogadishu with sorrow and devastation to innocent people. We express our sadness and solidarity with the victims and their families. We insist unity among leaders and general interest over individual interest is the only way forward for peace and progress

— Nicolas Berlanga (@NBerlangaEU) March 5, 2021