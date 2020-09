Explota Christian Martinoli contra producción de TV Azteca

Compartir esta publicación













Se produjo un desajuste dentro de la transmisión del partido entre Mazatlán FC y Cruz Azul evitó que el famoso comentarista, Christian Martinoli pudiera cantar el gol de los Cementeros en el que Santiago Giménez hizo un remate que terminó en el arco, esto generó una gran confusión entre los aficionados e hizo explotar al narrador luego de lo sucedido.

En la acción que se dio al minuto 15 del encuentro, se escucha un intercambio de comentarios entre los analistas Luis Roberto Alves Zague y Jorge Campos, al mismo tiempo que Adrián Aldrete ponía un centro que Giménez remató al fondo del arco sinaloense.

🕞15': ¡G⚽⚽⚽L de 'Santi' Giménez! El delantero mexicano se anticipó a la defensa y anotó el gol del empate. Mazatlán FC 1-1 Cruz Azul #Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/IBJLeeYObU — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) September 19, 2020

Cuando notaron que era gol, el narrador Christian Martinoli por fin cantó la anotación, aunque momentos después acusó a la producción que no les estaban mostrando la imagen; “No me puedes hacer esto, no te platico la que se va a comer ahorita la producción”, dijo el narrador.

Todo parece indicar que vivieron una falla de generadores eléctricos y los monitores donde estaban viendo el partido se fueron, no así la transmisión en vivo se pudo ver el gol sin problemas; “al menos los aficionados si vieron el gol, ¿no, Marti?, dijo David Medrano a Martinoli quien contestó “sí, al menos porque nosotros no vimos nada”, indicó.

En redes sociales hicieron eco de este grave error por parte de la televisora, quien mantuvo el silencio y no supo cuando cayó el gol del empate de Cruz Azul en el partido y esto generó burlas para el famoso narrador y de paso para David Medrano.