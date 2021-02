Explota el prototipo de cohete de SpaceX al aterrizar (VIDEOS)

El prototipo de cohete Starship SN9 de SpaceX ha explotado este martes al aterrizar mientras realizaba una última prueba de vuelo. La nave espacial alcanzó una altura de aproximadamente 10 kilómetros antes de volver a tierra.

Sin embargo, poco antes de llegar a la plataforma de aterrizaje, el cohete realizó una compleja maniobra de voltereta, pero no pudo enderezarse correctamente y se estrelló contra las instalaciones, ubicadas en Boca Chica, en Texas (EE.UU.).

Durante unas pruebas anteriores que se llevaron a cabo en diciembre, otro prototipo de Starship también explotó tras un aterrizaje fallido.

Space is not sleeping this week. Watch a Starship test here: https://t.co/CosyZp3Yno

— Miriam Kramer (@mirikramer) February 2, 2021