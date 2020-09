Extensas filas, 4 días a la semana

Compartir esta publicación













Pérdidas económicas para operadores y líneas de transporte de carga es lo que representa las constantes filas derivadas de frecuentes caídas del sistema en el Puente del Comercio Mundial, tanto del lado mexicano como americano, así como la lentitud en las revisiones.

“Cuando no es una cosa, es otra, pero cada vez que se hacen las filas kilométricas perdemos dinero nosotros los choferes y las líneas de transporte”, expresan en sus redes sociales operadores de tráileres.

Señalan que por lo menos son cuatro días de la semana que enfrentan largas filas considerables.

“Yo nada más trabajo de lunes a sábado, entonces se podría decir que de los seis días (de la semana), pues mínimo en cuatro días sí se forman largas filas, a veces bastante considerables, otras veces podría decirse de manera normal, filas que alcanzan 5 y hasta 5 y medio kilómetros, incluso hasta 7.

El día más caótico -de la semana- fue el pasado martes de casi 9 kilómetros de fila. No siempre se forma así, pero cuando se presenta es un verdadero caos”, recalcó el usuario Mike.

Insistió en que este constante problema deriva en pérdidas para el operador en el retraso en el cruce de mercancías hacia Estados Unidos.

“Definitivamente sí se presentan pérdidas. Por ejemplo, yo hago un promedio de cuatro cajas diarias, si la fila te lo permite, pues podría hacer seis cuando me toca suerte y cruzó por fast -un carril exclusivo- entonces cruzas relativamente rápido.

Ese es el factor que influye que puedas hacer las seis cajas diarias con suerte y si no pues cuatro, es el promedio que se hace. Los sábados nomás me llevo una y me traigo otra, porque es horario más corto”, expresó.

Agregó que él recibe 280 pesos por cada cruce de caja que haga.

“Me pagan 280 pesos por caja, yo no manejo plataformas. Entiendo que te pagan un promedio de 350 pesos por plataforma y hay quienes manejan el pago de acuerdo con el número de amarres, cómo es eso, es mercancía muy variada que lleve muchas bandas o muchas cadenas, pues te pagan un bono extra por poner cadenas, entonces ahí varía el precio, pero es un promedio de 350 pesos lo que se paga por plataforma”, detalló Mike.