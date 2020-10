Extienden plazo para inscribirse para apoyo

Los que no declararon impuestos en 2019, pudieron no haberse visto beneficiados con esta ayuda gubernamental

El IRS extendió hasta el 21 de noviembre, la fecha límite para inscribirse para el pago de impacto económico de mil 200 dólares por persona adulta, a quienes no lo hayan recibido y sólo para quienes lo reclamen con la herramienta Non-Filers.

El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, exhorta a los ciudadanos y residentes por lo regular no presentan declaración de impuestos, y sobre todo, que no han recibido el pago de impacto económico (EIP), a que se anoten antes de tal fecha, a través de tal manera o herramienta, sólo tiene que ingresar a la página de internet IRS.gov o adicional es sólo para esas personas que no se han inscrito ni han recibido su EIP y que normalmente no presentan impuestos.

La mayoría de los contribuyentes estadounidenses elegibles recibieron automáticamente su EIP, pero los que no declararon impuestos en 2019, pudieron no haberse visto beneficiados con esta ayuda gubernamental.

Ahora tienen poco más de un mes para reclamar tal ayuda, con la herramienta Non Filers, esto incluye personas quienes reciben poco o nada de ingresos.

Non-Filers es algo seguro para reclamar a IRS, está diseñada para personas con ingresos típicamente menores a 24 mil 400 dólares anuales para parejas casadas y de 12 mil 200 dólares para solteros o en lo individual.

Todos aquellos que no pueden ser reclamados como dependientes de otra persona, incluye parejas y solteros que experimentan la falta de vivienda.

Cualquier persona que use la herramienta NonFilers puede acelerar el recibimiento de su pago si elige recibirlo por depósito directo. Y los que no eligen esta opción recibirán un cheque.

Se informa que a partir de dos semanas después de inscribirse, las personas pueden verificar el estado de su pago con la herramienta Obtener Mi Pago, la que está disponible sólo en IRS.gov.