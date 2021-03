Extienden plazo para renovar visa

Los solicitantes de la visa no inmigrante, no tendrán que pasar por la entrevista con un oficial consular

El periodo para renovar la visa se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2021; la nueva prórroga permitirá renovar visas vencidas en los últimos 48 meses, anunció el Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo.

De esta manera, los solicitantes de la visa no inmigrante, no tendrán que pasar por la entrevista con un oficial consular, medida que no será requisito, como anterior a la pandemia.

“Los solicitantes que tramitan la renovación de una visa de no inmigrante dentro de la misma categoría, y cuya visa expiró en los últimos 48 meses, pueden ahora renovarla sin necesidad de una entrevista”.

“Anteriormente, sólo los solicitantes de visas de no inmigrante cuyo documento expiró en los últimos 24 meses, eran elegibles para una exención de entrevista. Esta política se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2021”, explicó el Consulado a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

¿Cómo renovar la visa sin entrevista?

En el caso de aplicar a las visas sin entrevista, el solicitante deberá diligenciar su formulario DS-160 y se presenta en el CAS para actualizar su fotografía y reafirmar sus datos biométricos, sin embargo, no tiene que ir de manera presencial a las instalaciones de la Embajada o Consulado para la entrevista.

Asimismo, el Consulado informó que renovar la visa sin entrevista beneficia, tanto al personal consular como a los solicitantes, ya que tienen menos exposición al Covid-19 durante la pandemia.

Además, dicho cambio permitirá a los oficiales procesar solicitudes de visa de no inmigrante al tiempo que se limita el número de solicitantes que deben asistir a la sección consular.

¿Quiénes pueden renovar la visa sin entrevista?

Existen tres grupos de poblaciones que hasta la fecha podrían quedar exentos de la entrevista para la renovación del documento: si la visa tiene menos de 48 meses de haber expirado; si el o la solicitante tiene 6 años o menos, siempre y cuando sus padres sean mexicanos y al menos uno de ellos posea una visa válida y vigente; y solicitantes mayores de 80 años; para ello deben residir en México y nunca haber sido arrestados o condenados por un delito, mucho menos haber sido deportados de Estados Unidos o tener un historial de problemas con Aduanas y Protección Fronteriza al intentar ingresar al país.

Cabe mencionar que el Consulado recomendó visitar su sitio Global Support Services (https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv) para obtener información completa sobre el trámite o renovación de una visa no inmigrante de Estados Unidos.