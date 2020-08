Usan Packs para extorsionar a menores en Tamaulipas

Los delincuentes amenazan a las jovencitas para no revelar fotos íntimas

La venta de packs y las extorsiones para no difundir fotografías íntimas de mujeres en Tamaulipas es un problema que no se ha detenido y ahora cuatro menores de edad son víctimas de esta práctica que no ha podido ser erradicada.

A pesar de la lucha de colectivos feministas y de la promoción de leyes para se castigue este delito, los delincuentes continúan haciendo de las suyas en redes sociales, donde comparten el material a cambio de dinero.

Las nuevas víctimas de este delito son cuatro menores de edad quienes han sido extorsionadas por parte de gente que está creando perfiles en redes sociales, amenazándolas con publicar fotos íntimas.

De acuerdo con Nury Romero Santiago, presidenta del Colectivo Feminista, las menores que han sido víctimas de la extorsión tienen edades de entre 12 a 16 años, y han sido amenazadas a cambio de no relevar los llamados packs.

“Este tipo de delitos continúan y no se tiene una sanción como tal. Generalmente se maneja en redes sociales, y se usa el chantaje y la amenaza de la porno venganza”, declaró la activista tamaulipeca.

Romero Santiago, agregó que los que extorsionan, usan principalmente cuentas de Twitter donde crean carpetas con los packs y se comercializan, o usan la extorsión para beneficiarse con más material amenazando a las víctimas.

“Se tienen las extorsiones, pero no quieren denunciar… Les piden dinero, en otros casos regresar con ellos, el agresor las chantajea para tener una relación sentimental”, comentó.

