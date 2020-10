Extorsionan por bitcoins

Compartir esta publicación













Ahora es a través de bitcoin y sus nuevos cajeros automáticos; hay por lo menos tres en la ciudad, como es que se está extorsionando telefónicamente a ciudadanos locales, los delincuentes obligan a gente inocente a que les pague por ese medio virtual.

Y ya la Policía de Laredo, Texas está advirtiendo a la ciudadanía sobre esta nueva modalidad de estafa, timo o fraude.

Se trata de un dinero cibernético o moneda virtual, como se está extorsionando vía telefónica.

“Se hacen pasar por el IRS, FBI, DEA, Texas Rangers, DPS, Policía de Laredo o Departamento del Sheriff del Condado de We-bb, los delincuentes intimidan, envuelven con palabrería a la gente, la hacen caer, obligándole a entregarles información personal, privada y muy valiosa, la que no se le debe confiar a nadie”, explicó Joe Baeza, detective de Policía.

Los obligan a pagar supuestos adeudos al gobierno o ante la autoridad que dicen representar, o los amenazan con arrestos, exigían pagos inmediatos a través de tarjetas de regalo (gift cards), en tarjetas de música (iTunes), giros o transferencias monetarias electrónicos, money orders y otros. Pero ahora también por Bit-coin, una manera cibernética o de computadora que se trata de un dinero que físicamente no existe, pero que en el mundo de la informática si tiene valor, El bitcoin es una criptomoneda, que inició en 2008, dinero completamente virtual, físicamente no existe, son archivos vir-tuales que se almacenan en una “billetera digital”, en un teléfono celular o en una computadora.

Se compra con dinero real (dólares) en los nuevos cajeros automáticos (ATM) Bitcoin; también por internet, ya que uno puede vender cosas y recibir bitcoin como forma de pago. Pero la Policía de Laredo ad-vierte a la ciudadanía que cuelgue a esos telefonemas de extorsión, no haga caso a ninguno, que no hay autoridad federal, estatal regional o municipal, que llame a los ciudadanos y le exija dinero en pago, ni en ese momento, ni después, no por teléfono.

No dar números de cuentas bancarias, ni de Seguro Social, ni dirección personal, ni nada privado, particular, que es de uno, de cada persona. “Mucho menos hacerles transferencias electrónicas, comprarles money orders y darles su códi-go, o los de las tarjetas de regalo o compra de música, toda llamada exigiéndo pago al gobierno, es extorsión”, concluyó Baeza.