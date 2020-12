Atrapan terrorífica criatura marina parecida a una araña gigante (VIDEO)

Tailandia.- Una extraña criatura marina con docenas de largas patas negras parecida a una araña fue capturada este lunes por un pescador de la provincia tailandesa de Krabi, en el sur del país.

Desha Srichai, de 41 años, reveló al portal Newsflare que quedó horrorizado cuando encontró una extraña criatura marina en sus redes junto con otros peces. “Al principio pensé que era solo una ramita, pero luego empezó a moverse. Me asusté y di un salto hacia atrás”, afirmó el hombre y agregó: “Me confundió porque era la primera vez que veía una criatura tan extraña”.

