Extraño choque: un camión sufrió una colisión con un helicóptero (VIDEO)

Un camión sufrió una extraña colisión con un helicóptero.

Un camión del equipo KAMAZ-master sufrió una extraña colisión con un helicóptero este viernes durante una de las competiciones de la etapa 12 del Rally Dakar.

Mientras transmitía desde el aire la carrera, la aeronave se acercó demasiado al vehículo pesado, conducido por el ruso Antón Shibalov, que justo en ese momento saltaba sobre una duna. Como resultado, el patín de aterrizaje del helicóptero y el techo del camión hicieron contacto por unos segundos.

La escena fue captada por testigos y compartida en redes sociales.

Por fortuna el choque fue leve y ninguno de los pilotos ni sus acompañantes salieron lastimados. Aunque el camión resultó con una avería en una de las entradas de aire superiores, esto no le impidió a Shibalov llegar a la meta y llevarse la medalla de bronce de la etapa.

🏆 A big round of applause for Dmitry Sotnikov! He won the Dakar in the trucks category. 👏#Dakar2021 ⎸@KAMAZmasterTEAM pic.twitter.com/vXQ0tAwgES

— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021