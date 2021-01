Fabiola Campomanes en depresión tras arruinarse el rostro con tratamiento

Compartir esta publicación













Dicen que la belleza cuesta caro, para muestra lo que le ocurrió a la actriz Fabiola Campomanes, quien después de hacerse un tratamiento estético experimentó un problema en la piel del rostro. Con tal de eliminar las manchas de la cara que se le comenzaron a manifestar decidió recurrir a esta alternativa que la dejó muy mal.

El fin de semana la actriz que participó en “El juego de las llaves” compartió en sus redes sociales un video en el que se mostró vulnerable como nunca antes al llorar frente a la cámara y revelar que con la intención de ser bella terminó padeciendo un problema importante que le provocó el desgarre de la piel.

“Este último tratamiento que me hice mi piel no aguantó, yo creo que mi piel ya está muy tratada y se empezó a abrir y me hizo estas abiertas. Yo confío obviamente que van a sanar, cicatrizar y van a estar bien”, dijo Fabiola Campomanes por medio de un comunicado en Instagram cuando se sinceró con sus seguidores.

Depresión pega fuerte a la actriz

Aunque se mostró optimista, una fuente cercana a la actriz reveló que la está pasando muy mal después de que se percató del daño que le hizo a su rostro al practicarse este tratamiento estético que le provocó unas heridas visibles en la frente y que tienen apariencia de quemaduras.

“Traté de tranquilizarla, pero está muy deprimida”, contó la amiga de Fabiola Campomanes a “El Imparcial”. La actriz se cuestionó en repetidas ocasiones la razón por la que decidió hacerse este procedimiento estético e incluso se arrepintió.

La fuente cercana dijo no estar muy segura de qué fue lo que la actriz de casi 50 años se hizo en el rostro, pero confirmó que la depresión se apoderó de la bella mujer al notar cómo es que después de desear lucir bella y más joven, terminó afectando notablemente la piel de la frente.

“Imagínate, si estaba muy a disgusto con sus manchitas, ahora ver eso que se hizo, bueno, debe querer morirse. Está encerrada y no quiere ver a nadie”, compartió la mujer que ha estado muy de cerca con la actriz en estos momentos complicados en los que su autoestima podría verse afectada.

Fabiola Campomanes, de 48 años, compartió hace tres días en su cuenta de Instagram un mensaje en el que escribió “los días grises también son positivos” y hace unas horas subió una postal en la que recordó las grabaciones de la serie de Amazon Prime que tendrá una segunda temporada próximamente.