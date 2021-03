Ex integrante de La Academia asegura que Carlos Rivera lo besó

Compartir esta publicación













En una entrevista para TVNotas, Fabrizio Presley dijo que Carlos Rivera, excompañero de ‘La Academia’, le había plantado un beso.

También confirmó que la relación de Carlos Rivera con Cynthia Rodríguez es una fachada para ocultar las verdaderas preferencias del famoso cantante.

“Le quiero agradecer a Carlos Rivera y quiero decir que es una persona muy respetuosa es una persona muy disciplinada a la cual yo admiro mucho, al cual de los 200 que somos de ‘La Academia’, es para mi el mejor y le tengo un profundo respeto y admiración”, dijo en el programa.

Fabrizio Presley reiteró que él considera que Carlos Rivera es gay y comentó que espera que no se moleste su ‘compadre’ por haber revelado los detalles del beso que le plantó, mientras estaban paseando en una plaza.

Yo tengo amigos italianos, franceses que nos saludamos así, de beso en el cachete, pero cuando me di cuenta que me lo dio en la boca pues pensé que fue un afecto de compañerismo de ‘La Academia’”, dijo.

Sobre la relación entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, dijo: “Yo pienso que esa una estrategia su amorío, porque como Ricky Martin tenía anteriormente sus fans y que cuando se declaró gay le restó, creo que le restó ciertos fans. Quiero pensar que es por eso la estrategia, pero de ahí en fuera yo a Cynthia aunque no me quiera ni nada, yo a todos los quiero y trato de no meterme con ella”.

También recordó varios detalles del acoso que sufrió por parte de Daniel Bisogno, con quien tuvo una mala experiencia en el 2013, durante el evento de los 20 años de la televisora.

“Estábamos en una reunión, pero sí sentí el agarrón de pierna. Sentí a él viéndome a los labios, acercándose. Nada mas faltó que se me acercara un poquito más…. Me tocó la entrepierna, llamémosle ingle”, dijo.