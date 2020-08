Facebook lanza Reels, competencia de TikTok y funciona desde Instagram

FE.- Instagram, propiedad de Facebook, anunció hoy el lanzamiento de Reels dentro de la red social, una nueva modalidad de compartir vídeos que quiere competir con TikTok, convertida en líder de este segmento y que ahora se enfrenta a un futuro incierto en Estados Unidos por su capital chino.

Reels entra a competir con TikTok, que tiene unos 100 millones de usuarios en Estados Unidos, en un momento en el que la aplicación, propiedad de la china Bytedance, negocia su venta a Microsoft o se arriesga a ser prohibida en Estados Unidos, como ha amenazado el presidente estadounidense, Donald Trump, que alega motivos de seguridad nacional.

El lanzamiento de Reels comienza hoy en 50 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Japón.

JUST IN: Instagram is launching Reels, its clone of TikTok, in more than 50 countries pic.twitter.com/al2UKSCic3

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 5, 2020