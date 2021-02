Facebook reducirá los contenidos políticos en la red social

Facebook se comprometió a reducir la prevalencia de los contenidos políticos porque la mayoría de usuarios no quieren este tipo de mensajes

EFE.- Facebook se comprometió este miércoles a reducir la prevalencia de los contenidos políticos en la red social, al haber hallado que la mayoría de usuarios no quieren recibir este tipo de mensajes cuando navegan por la plataforma.

En una entrada en el blog oficial de la compañía, la directora de gestión de productos de la empresa, Aastha Gupta, explicó que dedicarán los próximos meses a “entender mejor las diversas preferencias de la gente” y a “probar varias estrategias en base a esos conocimientos.

Facebook no quiere que mensajes políticos destaquen

No se trata de eliminar mensajes políticos, sino de hacer que estos tengan menos visibilidad, es decir, que por ejemplo no aparezcan destacados en lo más alto del canal de noticias o que no llenen la totalidad de los contenidos que se muestran al internauta.

Facebook encuestará a este reducido grupo de usuarios para conocer sus opiniones en relación a la eficacia del programa y a partir de ahí tomará decisiones que puedan incluir también al público general.

Según los análisis de la propia compañía, los contenidos políticos constituyen actualmente el 6% de todo lo que comparten los usuarios en EU.

Como el resto de redes sociales, la empresa ha sido objeto de críticas durante los últimos años por la percepción de que contribuye a generar un clima de polarización política en EU y varias sociedades del mundo, especialmente durante el mandato del expresidente Donald Trump.

Reducir los mensajes de contenido político no afecta únicamente a aquellos que provengan o tengan que ver directamente con partidos, sino que incluye también las campañas que activistas o ciudadanos anónimos puedan llevar a cabo a través de la red social para cuestiones de todo tipo.