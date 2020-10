Falla lo hace estrellar auto

Compartir esta publicación













Debido a una falla mecánica, presuntamente, el chofer de una camioneta se descontroló y chocó un tubo de contención de un retorno de la Carretera Nacional.

El percance fue entre las calles Hidalgo y Matamoros, al sur de la ciudad, registrándose solamente daños materiales en el vehículo.

La camioneta involucrada en el percance fue Nissan Frontier modelo 2018, manejada por Víctor Manuel, de 61 años, de acuerdo con informes de Tránsito Municipal.

El vehículo se desplazaba de norte a sur por la Carretera Nacional y a la altura de la calle Hidalgo, su conductor trató de tomar el retorno, pero se fue directo contra el tubo de contención.

“Iba a tomar el retorno y es-cuché que tronó algo en la llanta delantera de la camioneta y ya no me respondió y no pude frenar”, mencionó Víctor Manuel a las autoridades de Tránsito.

A pesar del fuerte impacto, el hombre de la tercera edad terminó ileso y se quedó en el lugar para dar su declaración oficial a los agentes viales que acudieron al sitio.