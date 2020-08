Fallece el Dr. Hugo René Ortega Vela, externan en redes condolencias

Compartir esta publicación













El Dr. Hugo René Ortega Vela falleció hoy 6 de agosto.

El conocido galeno se desempeñaba en el área de oncología como cirujano en varias hospitales de la ciudad de Nuevo Laredo.

Cientos de personas de ambos Laredos han externado su pesar por la noticia de su deceso, ya que mucha gente que fue atendida por el Dr. Ortega pudo recuperarse de sus padecimientos y le tenían una enorme gratitud.

En la página personal de Facebook, sus amigos y seres queridos dejaron plasmado su pensamiento de gratitud con el Dr. Ortega:



Karla Paloma se siente triste.

2 h ·

Este es mi último mensaje mi estimado y querido Dr Hugo René Ortega Vela me duele tanto mi corazon y el alma al saber de su partida jamas ennla vida había conocido a tan gran ser humano le salvó la vida a mi marido hace 9 años Dios porque te lo llevaste no puedo entender porque se van las personas buenas no tengo palabras para expresar mi dolor me duele tanto Diosito te pido lo recibas en tu santa gloria nos deja un dolor tan grande su partida mis más sinceras condolencias a toda la familia 🙏🙏🙏😭😭😭 — me siento triste.

Descanse en paz el Dr. Hugo René Ortega Vela

PODRÍA INTERESARTE: Avanza reparación en el Hospital Civil

Revelan historia de barco que transportó toneladas de la sustancia explosiva a Beirut https://t.co/QNVuSqj47X — El Mañana (@ElMananaOnline) August 6, 2020