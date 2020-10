Fallecen 11 en línea de batalla contra el Covid

Compartir esta publicación













NUEVO LAREDO.- La pandemia le ha costado la vida no sólo a los pacientes sino al personal médico y de enfermería, tanto en lo público como en lo particular: dos anestesiólogos, tres enfermeras, un archivista, un gastroenterólogo, un oncólogo y tres médicos generales.

La noche del jueves falleció el titular de la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios (Coepris) Oscar Villa, quien estuvo al frente de la dependencia durante esta pandemia.

Uno de los primeros en perder la lucha contra el virus que sigue presente fue el doctor Javier Ordóñez, anestesiólogo que laboraba en lo particular y en el Hospital General Solidaridad, en primera fila intubando a los pacientes graves de Covid-19. Horas después perdió la vida por esta misma causa el anestesiólogo Rafael Benavides, quien laboró por más muchos años en el Hospital Civil, pero gran parte de su vida fue líder sindical del nosocomio.

Oscar Alvarado Torres, médico general, quien trabajó por muchos años para el Municipio en el área de Alcoholímetro, ex subdirector de la Secundaria Técnica 69, quien prestaba sus servicios en lo particular, pereció, y en septiembre su hijo Oscar Alvarado, de 30 años, también doctor, fue contagiado por cumplir con su deber.

También murió Hugo René Ortega Vela , quien luchó hasta lo último contra el coronavirus; con su partida el Sector Salud perdió a una institución médica que deja un gran legado entre sus compañeros y las nuevas generaciones.

El galeno fue director de la Cruz Roja y gracias a su intervención y tesón se logró que Nuevo Laredo contara con el primer banco de sangre legalmente autorizado, siendo el parteaguas para que otras instituciones de salud abrieran otros.

Nació el 15 de agosto de 1953, originario de Nuevo Laredo, su formación básica la realizó la ciudad, estudió para médico cirujano general y se especializó en oncología; durante más de 15 años intervino a mujeres con cáncer de mama y otro tipo de patologías cancerosas.

Recientemente otro de los grandes soldados contra el Covid-19 perdió la batalla, se trata de Eloy Roché, médico reconocido y querido por los neolaredenses, quienes se unieron y se apostaron durante un par de días para darle el último adiós, afuera de su consultorio.

Además del fallecimiento de un archivista que laboraba en el Hospital General Solidaridad, murieron tres enfermeras, una de ellas, Karla Piña.

La contingencia no ha concluido, los contagios continúan, por lo que no se debe bajar la guardia en esta Fase 2, que se puso en marcha para reactivar la economía no la vida social.

“Se enferman las personas que van a las fiestas, que asisten a las reuniones, que salen a pasear, no es momento de activarse socialmente, si bien es cierto, la cifra de contagio bajaron, sigue ingresando gente por este virus a la Unidad Covid”, dijo el doctor Jesús González Cepeda, director del Hospital General Solidaridad.

Recomendó a la población a seguir las indicaciones sanitarias, respetar la distancia social, lavado de manos, uso de cubrebocas y gel antibacterial, además quedarse en casa.