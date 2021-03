Fallecen hombre y mujer por Covid-19 en Laredo, Texas

Las autoridades del Departamento de Salud de Laredo, Texas reportaron dos muertes de Covid y 40 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas.

Los decesos corresponden a un hombre de 40 que murió en enero y una mujer de 60 que falleció en febrero pero no habían sido confirmados.

El reporte del Departamento de Salud indicó además que se reportaron 40 nuevos contagios en las últimas 24 horas para llegar a 43 mil 164 desde marzo del 2020.

Las autoridades del Departamento de Salud indicaron que se han hecho 43 mil 164 pruebas, hay 115 personas con el virus activo y 42 mil 231 ya se recuperaron.

El informe indicó que hay 12 pacientes hospitalizados, seis de ellos en cuidados intensivos y la tasa hospitalaria es del 1.97 por ciento.

En cuanto a vacunas, un total de 87 mil 312 personas ya recibieron una dosis para un 44.3 por ciento, un total de 46 mil 352 ya tienen dos dosis y 19 mil 170 mayores de 65 años ya fueron vacunados.

