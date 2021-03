Fallecen por no usar cinturón de seguridad

El 41 por ciento de los adolescentes fallecidos en accidentes vehiculares en Texas durante el año 2019, no llevaban puesto el cinturón, los choques de automotores es la causa principal de muerte en ese grupo o segmento de estadounidenses.

“Y pensar que te lleva un segundo abrocharte ese implemento, lo cual hace la gran diferencia entre la vida y la muerte”, dijo Raúl Leal, vocero del Departamento de Transportación de Texas (TxDOT por sus siglas en inglés).

TxDOT urge a los padres a hablar seriamente con sus hijos, respecto al uso del cinturón que salva vidas, marzo es el mes de la campaña “Adolescente Abróchate O Multa”, sea conductor o pasajero, en todo viaje, todos deben ir con cinturón puesto.

No importa qué tan lejos vayan después de subirse al auto, ni en qué sitio del carro estén sentados, aún en la parte trasera.

Ese 41 por ciento de menores muertos, fueron 109 de 266 fallecidos en percances de automóviles en el estado, hace dos años, como choferes o de pasajeros, adelante como copilotos o en el asiento posterior.

Por ley, en Texas todos deben usar ese instrumento de seguridad, son 200 dólares de multa si no lo llevan puesto y son sorprendidos por un oficial de la ley, la infracción es individual, no tiene que ver con el conductor del auto, ni la propiedad del mueble.

Según estudios de expertos en la materia, mediante estadísticas, el 45 por ciento de los tripulantes sean conductores o pasajeros, se salvan en un choque o volcadura si es auto sedán en el que viajan.

Y hasta en un 60 por ciento se reduce el que haya una fatalidad, si viajan en una camioneta tipo pick up.

