Falta de vacuna genera molestia

A 10 meses de la pandemia la gente sigue sin poder vacunarse contra la influenza, molestia y enojo de más de la mitad de la población, ya que se sienten relegados por el Sector Salud, ya que antes de esta epidemia se vacunaba a todos, y hoy que es vital para evitar complicaciones no lo hacen.

Hasta ahora sólo se han vacunado 33 mil 369 personas vulnerables como diabéticos, hipertensos, menores de edad, mujeres embarazadas, con problemas de alergias, oncológicos con VIH y otros, y faltan más ciudadanos de riesgo en vacunarse, por lo que no hay fecha para inmunizar a los ciudadanos que no entran dentro de este grupo.

“Es la cuarta ocasión que vengo intentar vacunarme, no es justo ni correcto que nos sigan relegando de esta vacuna, solo porque no entramos dentro de este grupo, ya fui a 3 módulos, y lo que me comentan las enfermeros es que no hay fecha para que nos vacunen, cuando tenemos el mismo riesgo, porque salimos a trabajar, a comprar el mandado, lo raro es que antes de la pandemia si había biológicos, y ahora que hay pandemia no”, declaró Irene Treviño.

Sin embargo, la Secretaría de Salud no tiene fecha para cuándo innocular a los no vulnerables, ya que años anteriores, la gente se vacunaba en octubre para que antes de diciembre ya estuvieran protegidos, y en la actualidad más de la mitad de la población no vulnerable no ha podido tener acceso al biológico.

“No sé si se está postergando para cuando llegue la vacuna Covid, teníamos un rezago de la gente vulnerable que aún tenemos que vacunar, son muchos los factores por lo que no se ha podido vacunar a la población abierta, la indicación esa población vulnerable”, dijo Alejandro Barreiro, coordinador de Servicios de Salud.

Dijo que se cuenta con 10 mil dosis disponibles, pero aún no hay fecha para la población abierta, ya que se debe de proteger primero a los vulnerables y lo que menos se pretende es que la gente se sienta rechazada, por lo que deberán de esperar a que se dé la orden del estado para inmunizarlos.

Para Irene y muchos otros neolaredenses, el hecho de que las personas de riesgo no salgan a vacunarse, es porque no lo harán, por lo que exigen a las autoridades aplicarles esta vacuna, ya que también están en riesgo, y en caso de enfermarse de covid, las complicaciones serán mayores.

“Estamos esperando que la vacuna de la influenza se ofrezca junto con la del Covid para la población abierta, ya que no tenemos fecha para aplicarla”, concluyó