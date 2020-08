Familia de Texas no creía en coronavirus, ahora enfrenta crisis por contagio

Compartir esta publicación













Seis integrantes de una familia en Texas está enfrentando con dificultad a la pandemia, eran de los que no creían en el coronavirus y ahora seis integrantes luchan por salvarse tras dar positivo.

Ana Saucedo, de 31 años, permanece confinada en su casa junto a cuatro de sus hijos; no puede ver a su esposo y tampoco puede salir a buscar a su hija desaparecida; a esto se suma que desde hace semanas no tiene cómo alimentarse ni pagar la renta ya que toda la familia que radica en San Antonio se contagió con el coronavirus.

“Seis miembros de mi familia están contagiados de covid-19. Mi esposo (Víctor Ramos) fue el primero que se contagió, él decía que no podía respirar y no lograba levantarse de la cama. Mi suegra, mi hermana y mi sobrino también dieron positivo”, dijo Saucedo, a la vez que admitió que pensó que el Covid-19 era un invento. “Yo era de las personas que no creía en el virus”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Muere mujer luego de lavar el baño con una mezcla que incluía lejía

Saucedo desconoce cómo su familia contrajo el coronavirus, aunque compartieron entre miembros familiares que no vivían en su misma casa; esa decisión puede que sea la raíz de que ahora Víctor necesite un tanque de oxígeno tan pronto lo den alta del hospital de San Antonio Metro Pol en el que permanece internado.

Mientras eso pasa, Saucedo y sus cuatro hijos viven de la caridad. “Necesitamos leches, pañales, y comida. Las personas nos dejan la comida en la puerta de la casa”, dijo Saucedo.

Por su parte el gobernador de Texas, Greg Abbott, hizo un llamado a no bajar la guardia contra el Covid-19 y exhortó a continuar con el uso de mascarillas, mantener el distanciamiento social y de ser posible, quedarse en casa.

Hasta este miércoles, el estado reporta 518,531 casos positivos de coronavirus y 9,229.

Recientemente, se informó que el sistema hospitalario en San Antonio aumentó la capacidad y alcanzó el nivel “alto” tras meses de estar bajo el nivel severo debido a los casos de coronavirus.