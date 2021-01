Familia entera se contagia de COVID-19 en reunión de Día de Reyes

La familia Durán Montiel no creía en la enfermedad, sin embargo, un familiar ya murió, su mamá se encuentra hospitalizada y su hermana y tía están contagiadas

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia Durán Montiel es una de las muchas familias que no creen en la Covid-19, y hoy en día pagan las consecuencias de su descuido, pues todos se han contagiado del coronavirus.

“El que contagió se llama Adrián Durán Montiel, el que empezó iba mucho a La Villa y no creía mucho en el contagio del covid, vendía autopartes y él trajo el contagio, fueron a reunirse a una rosca de reyes, primero contagió a su mamá, luego a su hermana y luego a su tía”, señaló Maribel Esquivel, familiar de los pacientes contagiados por covid-19..

A pesar del exhorto de las autoridades de no reunirse y extremar precauciones por la pandemia, familias enteras como los Durán Montiel continúan realizando reuniones, que luego los lleva a contraer el virus, enfermarse y en algunos casos hasta perder la vida.

“Su mamá y la muchacha, el que acaba de fallecer era su hijo, los tres empezaron cuando se reunieron para partir una rosca y la verdad, ahí se contagiaron comiendo una rosca”, dijo.

La familia reconoce que ningún integrante creía que existiera el covid-19 e incluso no utilizaban el cubrebocas.

“No sean como nosotros, que no creíamos, no usábamos tapabocas y todo eso, y ahorita que ya tenemos el virus quisiéramos que lo hubieran usado ellos más que nada, para que no los contagiaran a ellos”, añadió Maribel.

Debido a la misma incredulidad sobre el coronavirus, no acudieron a recibir atención médica a tiempo.

“Al tercer día el muchacho sentía dolor en la espalda y empezaba tose y tose, pero ella le decía que era tos, entonces se dejó, se dejó y entonces fue bronquitis, de otra cosa a otra cosa fue, hasta fin de cuentas fue que le dijeron que tenía el covid (…) ya el iba muy gravemente”.

Adrián perdió la vida como consecuencia del Covid-19. Su mamá se encuentra hospitalizada y su hermana está contagiada del coronavirus, así como su tía que hasta hace unos días esperaba afuera del hospital para que les dieran informes.

“En realidad la casa en donde nosotros vivimos, nos infectamos todos y lamentablemente falleció un sobrino mío. Ahorita está grave mi hermana y mi sobrina también esta convaleciente”, explicó Silvia Montiel, familiar de los Durán Montiel.

Hoy está en su casa también con covid y solo su cuñada los cuida, con riesgo de contagiarse.

“Ayúdenos, hay muchas mujeres, niños que no sabemos si tienen también el covid, el que falleció tenía una niña de 11 años y un niño de ocho años, pero los niños ya no están en mi casa, se los llevaron a la casa de la suegra de la muchacha, ellos están bien”, señaló Maribel.

Ahora sólo piden apoyo para poder comprar los medicamentos que requieren, pues toda la familia está enferma.