Famosa influencer que negaba existencia del coronavirus se encuentra grave

La famosa influencer solía presumir en Instagram que acudía a fiestas o lugares donde había aglomeraciones, sin usar cubrebocas y que hasta recibía dinero

TE PODRIA INTERESAR: Se incendia sede del mayor fabricante de vacunas contra el covid

Brasil es el país de Latinoamérica más afectado por la pandemia de Covid-19. De acuerdo con el Ministerio de Salud local, el país tuvo 64 mil 383 casos nuevos este miércoles 20 de enero y llegó a 8 millones 638 mil 249 casos confirmados.

Respecto a los fallecimientos, Brasil tuvo mil 340 este miércoles 20 de enero y con esas cifras llegó a un total 211 mil 381 decesos. Gran parte de esta situación ha sido motivada por el presidente Jair Bolsonaro, quien ha minimizado los riesgos al llamarla “gripecita”.

Otra que minimizó el problema fue Ygona Moura, una influencer brasileña que tiene 15 mil 300 seguidores en Instagram, puesto que contrajo Covid-19.

El cuadro se le complicó, por lo que tuvo que ser inducida al coma y ya presenta fallas renales en un hospital de Sao Paulo.

Ygona Moura comenzó a presentar síntomas el pasado 16 de enero. En Instagram solía presumir que acudía a fiestas o lugares donde había aglomeraciones, sin usar cubrebocas y que hasta recibía dinero por hacerlo. Inclusive, incitaba a su audiencia a que experimentaran ese tipo de conductas.

Estoy enferma, gente. La estoy pasando muy mal. De tanto desear el mal, me tocó a mí”, expresó Ygona Moura.

Tras contraer el padecimiento respiratorio, Ygona se mostró arrepentida y hasta mostró videos de cómo afrontaba a la enfermedad. Tras recaer y ser inducida al coma, los padres de la influnecer le han pedido a las personas que recen por ella.

#NuevoLaredo Si no te has vacunado contra la influenza, ya pueden hacerlo en cualquier de las 15 Unidades de Salud o través del Drive Thru. 💉 https://t.co/vHK7bJbuu3

— El Mañana (@ElMananaOnline) January 21, 2021