10 famosos irresistibles de Hollywood que ahora son obesos

Estas famosos obesos antes de su gordura su físico era envidiable y hoy podrían hasta rodar... y no precisamente escenas

Es curioso. Tratándose de celebridades que gozan de cierta popularidad, al mismo tiempo están expuestas y, por lo general, la imagen que brindan hacia afuera es de lo más importante. Que cuidan hasta el más mínimo de los detalles para no ser detectados, precisamente, con un aspecto no deseado. Conoce a los famosos que se volvieron obesos

Sin embargo, aunque parezca mentira, muchos famosos fueron vistos con un llamativo y exagerado sobrepeso y en la actualidad lucen obesos. Y más allá de eso, lo más increíble es que no les importó.

Famosos obesos

Se trata de estrellas de Hollywood que fueron famosos y ahora son obesos en un listado elaborado por Wittyfeed, sitio que asegura que “la gordura y la fama fueron de la mano”. Es decir que, muchas de ellas, lograron sobrellevar los kilos de más y continuaron con sus carreras como si nada.

La realidad es que, al margen de que la extrema pesadez no haya perjudicado el recorrido y la trayectoria de sus carreras, comparar las fotos de estos personajes (delgado vs. gordo) asombra por las notorias -y lógicas- diferencias físicas.

Revisa aquí la galería de personalidades captadas con evidente sobrepeso

Jonah Hill

El protagonista de “Lobo de Wall Street” y “Moneyball: Rompiendo Las Reglas” subió de peso al nivel que se ve en la foto.

Luego logró volver a los kilos que ostenta en la foto de la izquierda, y nosotros no logramos decidirnos sobre cuál de los cambios sorprende más. ¿Ustedes qué opinan?

John Travolta

Otro actor de renombre. “Pulp Fiction”, “Contracara”, “Campo de Batalla: La Tierra” son solo algunos de los films en los que participó. En esas producciones su cuerpo lucía espectacularmente bien.

Sin embargo, el artista que supo enloquecer a las mujeres fue subiendo de peso hasta llegar a la lamentable imagen de la derecha.

Britney Spears

¿Qué otra cosa podría haberle pasado a Britney? En 20 años de carrera, los escándalos protagonizados por la cantante incluyeron el ya famoso intento de ataque con un paraguas a un paparazzi.

Y al margen de esa situación, la artista fue vista cantando con un peso poco aconsejable para la demanda física que requiere subir al escenario, moverse y cantar.

Val Kilmer

En estos momentos, el actor que participó de las cintas “Top Gun”, “Batman Forever” y “Kiss Kiss Bang Bang” vive un infierno, pero no por el sobrepeso. Todo lo contrario: el cáncer de garganta que padece lo obliga a moverse en silla de ruedas.

Tiempo atrás había sido detectado con las mejillas hinchadas y una situación con la balanza bastante diferente.

Vin Diesel

Más allá de su rol como actor, Vin Diesel -nacido Mark Sinclair- es de esos personajes que uno no quisiera ver enfadado. El protagonista de la saga de “Rápido y Furioso”y “Guardianes de la Galaxia” fue visto con aparente sobrepeso en octubre de 2015.

Splash News difundió las imágenes y las burlas no se hicieron esperar. Tampoco la respuesta del propio Sinclair, quien compartió fotos que lo mostraban con sus abdominales de siempre y criticando al sitio en cuestión.

Mariah Carey

Con una trayectoria de casi 30 años y un patrimonio de alrededor de 500 millones de dólares, Mariah Carey es otra de las personalidades que gozó y sigue gozando de una extraordinaria popularidad.

Creemos que, por esa sencilla razón, el sobrepeso no le importó mucho que digamos, aun cuando algunos rumores indicaron que se sometió a una intervención quirúrgica para bajar los kilos que le criticaron sus seguidores.

Brendan Fraser

El protagonista de la trilogía de “La Momia” fue nombrado en 1998 como el hombre más guapo del mundo, en una elección que lleva el ego de cualquiera por las nubes.

Sin embargo, como vemos, nada es para siempre. Y si la pregunta es “¿qué quedó de ese galán 20 años después?”, la contundente respuesta es “absolutamente nada”.

Matthew Perry

Durante su participación en “Friends”, Perry sufrió por la adicción a las drogas, lo que valió olvidarse de varias temporadas de la popular sitcom.

Y ahora, el propio actor reconoció que no le gustaría volver a integrar el elenco de un hipotético relanzamiento (algo que de todas formas no ocurrirá) por temor a que el público no acepte su pesada imagen actual.

Mike Tyson

De todas, es la celebridad que, quizá, más excusas tuvo para engordar. Es que desde 2005, año en el que se retiró del boxeo, la obligación por mantenerse en línea, algo obligatorio para su actividad, quedó en el olvido.

Más allá de la alimentación (no muy saludable, por cierto), en el último tramo de su carrera debió pelear para saldar deudas y su situación financiera cayó a niveles insospechados. Para mantenerse a flote, legó a trabajar en un circo.

Russel Crowe

El actor de 53 años supo lucir, en la cinta “Gladiador”, un físico de ensueño. Pero otro papel, el de un detective para la comedia “The Nice Guys” -en la que trabajó junto a Ryan Gosling- lo llevó a subir de peso.

Cuestiones de trabajo que se volvieron en contra. Es que luego de interpretar a Jackson Healy, volver a su estado anterior no fue tan sencillo para Crowe.

Igualmente, hablamos de otro artista en quien, engordar, no repercutió como para poner en riesgo su carrera.