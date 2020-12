Famosos incursionan en la industria para adultos (FOTOS)

Compartir esta publicación













El medio artístico está segmentado en muchas partes; hay actores dedicados al cine juvenil, otros enfocados al cine de acción y otros que son identificados por sus papeles de fantasía. Sin embargo existe la industria para adultos la cual, al no ser para todo público, muchas veces queda visto como un “tabú”. Hoy te contamos sobre algunos famosos que se aventuraron en este ambiente y no les fue tan mal como se podría pensar.

1. Bella Thorne

La actriz se convirtió en uno de los rostros más populares de la década del 2010, sin embargo se quiso separar de su estilo juvenil y buscó otras oportunidades para mostrar su lado “más rebelde”. Por ello es que incursionó como directora de cine para adultos en el año 2019 con la película Her & Him.

2. Noelia

La cantante vivió una terrible experiencia en el 2007 cuando se filtró un video íntimo que la expuso públicamente y si bien esto le causó mucha incomodidad, logró superarlo. Años después, en el 2019, anunció que daría el salto al cine pornográfico y comenzó a compartir material muy subido de tono con sus fans, los cuales lo recibieron muy bien. Ahora ella asegura que está muy a gusto con su decisión y le encanta hacer material erótico.

3. Sabrina Sabrok

La argentina comenzó su carrera como estrella de reality shows en México a inicios de la década de los 2000. Poco a poco comenzó a realizar programas de sexualidad y apareció en Playboy. Fue hasta el 2017 que anunció su debut en la industria para adultos y actualmente tiene una gran base de fans que la siguen.

4. James Franco

El primer acercamiento del polémico actor con el cine para adultos fue cuando realizó una cinta erótica con una ex novia que distribuyó, pero no tuvo mucho éxito. Pero este no sería su único intento pues en el 2016 protagonizó la película King Cobra, un film erótico homosexual que trata de la vida del actor Brent Corrigan.

5. Celia Lora

La hija de Alex Lora nunca ha tenido pena de mostrar su lado más sensual y ha realizado varias portadas eróticas para revistas como Playboy. Por ello a nadie sorprendió que en el 2019 anunciara que filmó un video para adultos al lado de una actriz conocida en esa industria. Celia Lora confesó en el programa La Saga que su compañera fue muy profesional y se sintió cómoda.