Famosos que no le temen al covid y desafían las normas sanitarias

Después de meses de desdeñar al virus, Donald Trump finalmente dio positivo. Tomando en cuenta su actitud ante la pandemia y su renuencia a usar cubrebocas, esta noticia no fue gran sorpresa para nadie. Sin embargo, Trump no es el único; existen muchas personalidades y famosos que no creen en el COVID-19 ni en las mascarillas, o que subestiman sus efectos.

Famosos sin miedo al coronavirus

El problema es que su “voz” –amplificada a través de los distintos medios sociodigitales– tiene un impacto que solo beneficia a la desinformación, la cual, desafortunadamente, provoca acciones que ponen en riesgo la vida de las personas, como se ha comprobado en múltiples ocasiones. En la siguiente lista, se revisa lo que han dicho personajes famosos de la talla de Miguel Bosé, Jair Bolsonaro, Madonna y M.I.A., sobre el COVID-19, la vacuna contra la enfermedad y el uso de mascarillas.

Jair Bolsonaro

Si bien Jair Bolsonaro no es el de los famosos que no ha negado la existencia del COVID-19, sí declaró en marzo de 2020 que en caso de que él fuera contagiado, no sentiría nada o, como mucho, “sería como un pequeño resfriado”. A la fecha, el mandatario, su esposa y dos de sus hijos han enfermado a causa del nuevo coronavirus.

Bolsonaro ha causado polémica por sus distintas declaraciones en torno a la pandemia, por subestimar la gravedad de ésta, y también por promover un medicamento suspendido temporalmente por la OMS: la hidroxicloroquina. A principios de agosto de 2020, el dirigente expresó: “Nunca fui negligente, yo sabía que un día me iba a contagiar, como desafortunadamente creo que un día va a pasar con todos ustedes (los ciudadanos). ¿Tienen miedo de qué? ¡Enfrenten!”.

King Bach

El actor, comediante y personaje de los famosos de internet metió en problemas al piloto Lewis Hamilton. Resulta que Bach compartió —el 22 de julio de 2020— un video en el que Bill Gates tranquiliza sobre los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 y desmiente los dichos de que el antídoto se utilizará para implantar chips en las personas, sin embargo, lo hizo público con este título: “Recuerdo cuando dije mi primera mentira”.

Luego, Hamilton compartió no el clip original de Gates, sino la publicación de Bach, lo que le valió varias críticas por parte de sus seguidores. El deportista la borró después y dijo que no había visto el comentario añadido. “Quiero también ser claro sobre el hecho de que no estoy en contra de la vacuna y que no tengo ninguna duda sobre el hecho de que será importante en el combate contra el coronavirus”, acotó.

Miguel Bosé

El artista español está en contra del uso obligatorio de la mascarilla, pero no solo eso, también es partidario de aquellas ideas que dicen que el COVID-19 se ha creado deliberadamente para crear una especie de “control de la población”.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd

— Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

Tal vez su mensaje más polémico en la emergencia sanitaria se dio el 9 de junio de 2020, cuando hiló ideas sobre la vacuna contra el nuevo coronavirus y la red 5G. Dijo que Bill Gates ya había hablado de que su proyecto de antídoto portaría microchips para obtener todo tipo de información de la población con el objetivo de controlarla, y que la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil sería fundamental para este propósito.

Enrique Bunbury

Ni los expertos imaginaban el caos que se generaría con el nuevo coronavirus, pero Bunbury, músico y exvocalista de la banda Héroes del Silencio, paradójicamente, no se ha callado nada: “Este presente es absolutamente indeseable, nos han quitado todas las libertades, no podemos salir ni estar con nuestros amigos, tenemos que andar con tapabocas”, declaró el cantante a GQ México en junio de 2020.

El español indicó que la actual situación sanitaria no es fortuita: se dio con la finalidad de crear un pánico y generar una necesidad. Abogó por el hecho de que los pueblos independientes (países) no acepten “las normas” que se quieren imponer de forma global.

Madonna

Curioso: Madonna no niega la existencia del COVID-19, sin embargo, cree que ya hay un antídoto efectivo contra el mismo desde hace meses, o eso hizo pensar al compartir un video en el que la protagonista es la polémica pediatra Stella Immanuel, quien apoya varias teorías de la conspiración y no está a favor de usar mascarilla.

Publicado a finales de julio de 2020 en Instagram, el video fue etiquetado como “información falsa” en el perfil de la cantante y poco después, se eliminó la publicación por completo. De cualquier manera, además de considerar a Immanuel como su héroe, Madonna indicó: “¡La verdad nos hará libres!, pero algunas personas no quieren escucharla, especialmente las que están en el poder, quienes hacen dinero con esta búsqueda prolongada para una vacuna, la cual ha sido probada y ha estado disponible por meses”.

El polémico material en el que aparece Immanuel también fue compartido por el presidente Donald Trump y Donald Trump Jr., su hijo.

Novak Djokovic

Pese a que apenas se están reanudando varias competiciones deportivas (sin público), el tenista Novak Djokovic decidió organizar el torneo transfronterizo Adria Tour el pasado junio, en las ciudades de Belgrado (Serbia) y Zadar (Croacia). El resultado, varios de los deportistas participantes contagiados, incluyendo al mismo Djokovic. La final del certamen fue suspendida.

Desafortunadamente, este virus sigue presente y es una nueva realidad con la que estamos aprendiendo a lidiar y convivir. Espero que las cosas se suavicen con el tiempo para que podamos reanudar nuestras vidas como eran”, declaró en su momento el tenista serbio.

Lo cierto es que en mayo de 2020, Djokovic estaba en contra de una vacuna contra el nuevo coronavirus. “No me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar, pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces, tendré que tomar una decisión”, apuntó.

5G, el virus y los famosos

Anterior a que el debate de las mascarillas tomará relevancia, la relación entre 5G y el nuevo coronavirus estuvo en todo su esplendor, tanto así que la OMS desmintió el desplazamiento de cualquier virus por las ondas electromagnéticas y por las redes de telefonía móvil.

Eso no impidió que artistas y actores de todo calibre se sumaran a la teoría de la conspiración que dice lo contrario. Entre ellos, destacan nombres como Wiz Khalifa, M.I.A., Woody Harrelson, Amir Khan y John Cusack.