Captan “fantasma” en documental de Netflix: The Family Next Door

En ultimas semanas uno de los principales programas de Netflix es el exitoso documental del servicio de streaming, American Murder: La familia de al lado, ya que cuanta la escalofriante historia de una familia que fue asesinada por el propio padre.

El documental se centra en Chris Watts, un hombre de colorado que fue acusado de matar a su esposa embarazada y sus dos hijas.

En el documental se usaron rincipalmente imágenes y vídeos de los medios sociales, cuenta cómo mató a su esposa embarazada, Shanann, y a sus dos hijas.

Espectadores han notado en una escena temprana lo que parece ser el fantasma de una niña atrapada en la cámara del cuerpo de un oficial de policía mientras buscaba en la casa pistas sobre la desaparición de Shanann.

Mientras el oficial habla con Chris en el segundo piso de la casa de los Watts, en una habitación detrás de ellos se puede ver a una niña pequeña moviéndose por un segundo.

La aparente niña se encuentra de espaldas, tiene el cabello largo y viste una blusita rosa y un short oscuro.

Los comentaristas se sorprendieron al descubrirlo, escribiendo cosas como “Eso fue salvaje”, pero muchos otros señalaron que la amiga de Shanann, Nickole Atkinson, quien llamó por primera vez a la policía sobre la desaparición de Shanann, estaba en la casa con su hija, y que es quien probablemente era la joven.

Un comentarista declaró: “Hay un video de la policía de su hija con [Nickole] fuera de la casa cuando [Chris Watts] llega a la casa con su camioneta. Se puede ver a [su] hija y su ropa y pelo coinciden perfectamente con la niña de arriba”.

Tratando de añadir a la actividad paranormal, otros comentaristas señalaron que a los 30 segundos del video, las luces misteriosas se apagan en una habitación, pero otros desacreditaron eso también, con una persona señalando que el hijo de Nickole “camina hacia la pared y apaga [la luz] con la mano que no puedes ver porque sus brazos están cruzados”.

Sin embargo, aunque la casa no está embrujada, nadie quiere comprarla por lo que pasó allí. Se puso a subasta en 2018 después de que el prestamista ejecutara la hipoteca, pero no hubo compradores. Los Watts pagaron poco menos de 400.000 dólares por la casa de cinco dormitorios y cuatro baños en mayo de 2013. Se estima que ahora vale unos 650.000 dólares, sin embargo, el abogado de la quiebra que intentaba venderla la sacó del mercado en junio por falta de interés.

Aunque la mayoría de los comentarios fueron escépticos, un comentarista afirmó que la hija de Atkinson no estaba en el cheque de asistencia social, solo su hijo. “También hay imágenes de 2 mujeres policías con un perro en un armario en el que los oficiales escucharon claramente la risa de una niña. Uno de los oficiales dijo “Dios mío, ¿qué fue eso?”

En este video, una unidad K9 olfatea el armario de Shanann Watts para intentar captar su aroma. Diez segundos después, uno de los oficiales escucha una risita. Le pide a su compañero que se pare en el armario y vea de dónde viene el sonido unos veinte segundos después del video.

“American Murder: The Family Next Door” (2020).

Documental sobre la desaparición de Shanann Watts y sus dos hijas.

Me pareció re atrapante y muy bien documentado.

Importante saber que se tuvo la autorización de la familia de la víctima y aparte está producido por una mujer. pic.twitter.com/50MzPzAGSJ

— Avi🔻 (@rad__iante) October 11, 2020