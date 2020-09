Fantasma se ‘despide’; su compañero de trabajo ignoraba que había fallecido (VIDEO)

Compartir esta publicación













Un hecho inusual y un tanto aterrador se hizo presente en un centro comercial de Bucaramanga, en Colombia donde cámaras de seguridad captaron el supuesto momento en que un fantasma se despide de un vigilante.

En la grabación se logra ver el momento en que un guardia se encuentra sentado en una silla y conversa supuestamente con otra persona; sin embargo, en el lugar no se encontraba nadie más.

Fantasma se despide de su amigo

Además de observar al hombre intercambiando palabras con ‘alguien’, se le puede ver que saluda en un par de ocasiones con el puño en medio de la charla para posteriormente señalar hacia arriba.

Tras ello, el elemento de seguridad continúa revisando su celular y es justo ese momento en que su compañero quien lo observaba desde el centro de vigilancia le cuestiona con quién se encontraba hablando, a lo que el sujeto responde que estaba platicando con Joaquín, el señor encargado de hacer el aseo en el centro comercial.

Sin embargo, para su sorpresa su compañero le informa al vigilante que la familia de Joaquín había llamado para comunicarles que este había perdido la vida el día anterior, por lo que inmediatamente el guardia se levanta de la silla completamente asustado.

El hombre aseguró que desconocía completamente que su compañero había fallecido, por lo que de no haberle alertado que hablaba solo, nunca se habría percatado que aquel saludo se había tratado de un fenómeno paranormal.

“Yo estoy sentado hablando con mis compañeros, pasando revista por el celular, cuando mi amigo llega y me saluda de puño e incluso me pregunta por un amigo que tenemos en común en el tercer piso, es más me pidió que lo saludara”, confesó.

El video ha provocado una serie de comentarios en donde escépticos creen que este se trató de un montaje para que el video llamara la atención en Internet y se volviera viral en las redes sociales.