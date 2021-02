Fátima Molina de “Te Acuerdas de Mí” explota contra críticas por su piel

Compartir esta publicación













La actriz Fátima Molina, se defendió en las redes sociales de las personas que critican su color de piel y su apariencia, quienes demás la culpan de que la telenovela “Te Acuerdas de Mí” haya perdido su rating.

La ganadora del Premio Ariel rompió el silencio ante las críticas que la señalan y difundió un comunicado defendiendo su trabajo en la telenovela de Televisa que protagoniza.

De acuerdo con distintos medios nacionales, el rating de “Te Acuerdas de Mí” cayó en la última semana, por lo que Televisa, preocupada por la situación, habría realizado un estudio en el que habría salido a relucir que al público no conectaba con Fátima Molina, protagonista de la telenovela, debido a su aspecto físico.

Entre las supuestas quejas generales de la audiencia, destacan que no les gustaba el lunar debajo del ojo que tiene la actriz, además de su color de piel, bolsas debajo de los ojos y prácticamente por no ser ‘guapa’.

Tras desatarse este rumor, La actriz de Televisa utilizó sus redes sociales para defenderse y lamentó que los medios tradicionales continúen fomentando estereotipos irreales.

“La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela “Te acuerdas de mí” de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy “muy mexicana”, escribió en su Facebook.

“Sí, tengo bolsas debajo de los ojos desde niña. Así es la vida. Tal vez un día me las quite, tal vez no. Pero por esa razón y todas las anteriores, ¿no se puede protagonizar telenovelas en este país?”, destacó la actriz.

Fátima destacó que de resultar cierto los rumores, se trataría de una situación de discriminación, “Qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público, siguen marcando para la televisión”, sentenció.

“Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos… El cambio empieza en uno mismo. No soy perfecta, lo sé. Pero ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante”, explicó.

La actriz aprovechó el comunicado para agradecer al público que sí valora su trabajo, “Gracias a la gente, al público, productores, directores y medios de comunicación que han apoyado y seguido mi trabajo en el cine, series y ahora en televisión abierta… Abogo completamente por la libertad de expresión siempre en construcción positiva ya sea en medios de comunicación, redes sociales o cualquiera que sea el medio de realización. Hagamos conciencia de lo que decimos, hacemos y promulgamos”, finalizó.