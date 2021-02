Fatman Blog; los sabores de Nuevo Laredo reunidos por un ‘comidista’ profesional

Compartir esta publicación













Nuevo Laredo es una ciudad que gracias a su ubicación es punto de encuentro de diferentes culturas e ideologías, situación que ha enriquecido la gastronomía local y que gracias a el Fatman Blog podemos conocerlas.

Su nombre es Ozzie Mendoza, pero muchos lo conocen más por su alter ego, Fatman Blog, un personaje que recorre la ciudad mostrando los sabores más característicos y deliciosos de esta frontera.

El proyecto nació hace poco más de 6 años, primero era un blog escrito y poco a poco ha ido evolucionando hasta tener un espacio en todas las redes sociales donde se puede disfrutar de videos, fotografías, reseñas, tiktoks y recomendaciones.

“Diría que es como una ventana, mi ventana; donde sí te asomas, no solo veras lo que me gusta comer y lo que te puedo recomendar, también lo que aprendo de la comida, las cosas nuevas que descubro o pruebo por primera vez. Es mi “alter ego” solo que el poder que tengo es el de saber comer rico”, comentó Ozzie,

La idea de este personaje surgió por la inquietud de responder a las preguntas que todos nos hacemos cuando vemos una propuesta culinaria nueva ¿Estará bueno? ¿Es caro? ¿Sirven bien?; y bajo esa premisa el Fatman nos da un recorrido por la experiencia de cada lugar que visita.

“A pesar de que a veces nos quejamos de que es una ciudad llena de boneless… me gusta porque hay una cierta diversidad escondida; lugares que fuera de las calles principales están ahí esperando con alguna nueva propuesta, nuevo platillo, o un nuevo estilo de sabor de lo ya conocido. Me he topado con comida estilo coreana, pakistaní, hindú, texana, clásica mexicana, colombiana, cubana y de todo hay, solo debes estar dispuesto a buscar y probar”, destaca Mendoza.

En su recorrido por Nuevo Laredo, el comidista ha logrado descubrir diferentes sabores y asegura que el crecimiento gastronómico de la ciudad es evidente, simplemente es cuestión de perderle el miedo a lo desconocido.

“Nuevo Laredo es una ciudad en crecimiento; y en lo gastronómico más. Claro está que cada año cierran y abren nuevas propuestas. No olvidemos el efecto de réplica, muy presente aquí en la ciudad; un ejemplo puede ser: Alguien vende Quesa-birrias y funciona, pues otros 10 también lo hacen.

“Es parte de las tendencias, que también las hay en la gastronomía; y los beneficiados somos nosotros los gordos”; agrega.

Y aunque la pandemia ha afectado a los creadores de contenido, esto no detuvo al Fatman, quien si tuvo que bajar el ritmo de su actividad en las diferentes plataformas, pero nunca dejó de crear reseñas, probar comida y mostrar la riqueza gastronómica de Nuevo Laredo.

“Mi contenido se ha estado creando un poco más lento de lo usual, ya que mi formato era ir a grabar a los restaurantes y taquerías, pero actualmente suelo pedir a domicilio o comprar y llevármelo a grabar en mi auto o casa. Esto para disminuir el riesgo de COVID-19.

“Yo, por ejemplo; tengo la desconfianza que un extraño prepare mis alimentos y estar en la incertidumbre ¿sí él es un caos asintomático?, ¿uso tapabocas?, ¿le checaron la temperatura?, etc. Para esto les puedo recomendar ir a verificar al local sí cumplen su filtro sanitario; tal vez no puedan entrar hasta la cocina, pero mínimo que el servicio de piso siga los lineamientos, después de que pasen esa prueba, podrá ser un restaurante de confianza”; destacó.

El Fatman invitó a las personas a no tener miedo de probar cosas nuevas y si tienen alguna duda sobre las propuestas que hay en la ciudad, pueden despejarlas y conocer datos curiosos sobre la comida en sus diferentes plataformas y redes sociales que llevan su nombre.