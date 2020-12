EEUU: Panel asesor de la FDA en aprueba la vacuna contra el coronavirus de Pfizer

Compartir esta publicación













Un panel de asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) votó abrumadoramente a favor de respaldar el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer Inc. , allanando el camino para que la agencia autorice la inyección en una nación que ha perdido más de 285.000 de vidas por el Covid-19.

Pfizer se prepara para distribuir millones de dosis

El comité votó 17-4 a favor de que los beneficios conocidos de la vacuna, desarrollada por Pfizer con la alemana BioNTech , superaron los riesgos en adultos de 16 años o más tras recibir la inyección. Un miembro del panel se abstuvo.

Números de covid en Estados Unidos

Entretanto, el Gobierno de EEUU ultima los preparativos para su distribución y planea entregar por todo el país 3 millones de las primeras dosis 48 horas después de la aprobación de emergencia.

El general Gustave Perna, encargado de la operación logística de distribución, dijo en una rueda de prensa telefónica este miércoles que repartirán primero 3 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, y 21 días después facilitarán una segunda tanda.

#coronavirus 🔴 APRUEBAN EN #EEUU 🇺🇸 LA VACUNA DE #PFIZER 17 miembros del panel asesor de la #FDA votaron a favor de la autorización de emergencia de la vacuna Pfizer, 4 miembros votaron en contra y un miembro se abstuvo. pic.twitter.com/vTHp49nkIv — Jorge W. R. McKenna (@JorRausch) December 11, 2020

El responsable militar de la Operación Warp Speed (más rápido que la luz) aseguró que entre 24 y 48 horas todo el país debería tener acceso simultáneo a la vacuna de Pfizer. El personal sanitario, de emergencias, así como las residencias de ancianos, serán los primeros en recibir las primeras dosis para progresivamente ampliar a la población general la campaña de vacunación.

La situación crítica se extiende a varios estados, como California, Oklahoma, Nuevo México o Nueva Jersey, donde los hospitales empiezan a no tener camas disponibles en sus UCI, indica un análisis de “Covid Act Now” con datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU.

Otro estudio del diario The New York Times revela que en El Paso, una ciudad fronteriza de Texas, los centros hospitalarios informaron la semana pasada de que solo 13 de las 400 camas de cuidados intensivos estaban libres, mientras que en Albuquerque, en Nuevo México, no había ninguna disponible.

Además, las cifras de hospitalización recopiladas por el Proyecto de Seguimiento de la covid-19, propiedad de la revista The Atlantic, muestran que el número de pacientes ingresados con el virus en todo el país se ha duplicado desde principios de noviembre en el último mes.