Fecha límite para participar en el sorteo de 500 mdp del SAT

Compartir esta publicación













El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se unió al Buen Fin con un sorteo de 500 millones de pesos correspondiente a 362,587 premios, ante esto la dependencia recordó a sus contribuyentes cuál es la fecha límite para participar en el afamado sorteo que realiza el fisco año con año.

Te puede interesar: ¿El SAT congeló tus cuentas sin previo aviso? Así puedes liberarlas

Dicho sorteo de los premios millonarios se llevará a cabo en diciembre. Tanto comercios como clientes pueden acceder al gran sorteo; sin embargo, el tiempo de participación para compradores está a punto de agotarse, mientras que los negocios ya no pueden registrarse.A través de redes sociales, el SAT informó a los clientes que: “solo tienen hasta el 16 de noviembre para entrar al sorteo del Buen Fin”.

Lo único que tienen que hacer es pagar con tarjeta bancaria, pues al ejercer la compra participa automáticamente. De acuerdo con las bases, se repartirán dos premios insignia de 250,000 pesos para el consumidor a través de la tarjeta ganadora.

Los 355,935 premios restantes serán entregados para el caso de los consumidores mediante un pago directo a la tarjeta con la que se realizó la operación de compra ganadora en términos de rangos establecidos, y un límite de 20,000 pesos.

Para el caso de los comercios, los 6,650 premios restantes con valor de 15,000 pesos, serán pagados en la cuenta de depósito de ventas asociada a a terminal punto de venta dentro de los 20 días hábiles posteriores a la celebración del sorteo.

Este certamen se realizará el próximo 7 de diciembre a las 12:00 horas en el SAT. En cuanto a la selección de los ganadores se realizará en forma aleatoria a través del mecanismo electrónico autorizado por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.La gran emisión de triunfadores será revelada tres días después del concurso a través del sitio de internet del Buen Fin en: http://omawww.sat.gob.mx/sorteoelbuenfin/Paginas/index.html .

Los usuarios o participantes en general podrán consultar el resultado hasta el siete de enero en el mismo portal.

¿Quiénes participan?

*Personas físicas que realicen operaciones de compra mediante tarjetas de crédito o débito emitidas en sucursales participantes.

*Personas físicas y morales (comercios) que en el ejercicio 2019 hayan reportado ingresos menores o hasta de $5 millones de pesos, para ello, tuvieron que realizar su registro a través de www.elbuenfin.org. Podrán concursar si recibieron al menos un consumo de 250 pesos del 9 al 16 de noviembre.

¿Quiénes NO participan?

*Las que se generen con tarjetas emitidas en el extranjero.

*Las que correspondan a consumos en el extranjero realizadas con tarjetas emitidas en México.

*Las que se generen con tarjetas privadas.

*Las que se deriven de pre-autorizaciones.

*Las correspondientes a cargos recurrentes.

*Las que se generen con motivo de cancelaciones.

No todas las tarjetas participan. (Foto: Cuartoscuro)No todas las tarjetas participan. (Foto: Cuartoscuro)*Las que se generen con motivo de retiros de efectivo.

*Las que se generen con tarjetas de crédito departamentales, corporativas, empresariales, tarjetas digitales o tokenizadas.

*Las que se generen en comercios no registrados en el portal www.elbuenfin.org aún y cuando se realicen con medios de pago electrónicos participantes.

*Las que se generen en comercios que no cumplan con los siguientes requisitos fiscales: contar con RFC validado, medios de contacto activos y opinión de cumplimiento positiva, aún y cuando éstos hayan presentado su pre-registro en el portal mencionado en punto que antecede.

*Las que se generen con medios de pago electrónicos que no estén participando, aún y cuando se realicen en comercios registrados en el portal www.elbuenfin.org.

Respecto al registro de las operaciones en los diversos establecimientos, este se integrará a una base de datos que contempla todos los números de autorización que se emitan por cada operación de compra realizada en comercios registrados.

Sólo se premiará una afiliación por cada clave de RFC de los comercios participantes y en el caso de consumos, una operación de compra por cada tarjeta participante. El Buen Fin, evento comercial para sanar la economía del país, durará más de 10 días en México, es decir, del 9 de noviembre al 20 del mismo mes.