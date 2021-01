Fernando Colunga será ‘Malverde’, la polémica figura de culto del narco

Compartir esta publicación













En 2015 fue la última ocasión en que Fernando Colunga pareció en una de sus populares telenovelas, género en el que el actor se ha desempeñado por más de 25 años y gracias al cual ha ganado la fama que hoy disfruta. Se trató de la historia Pasión y poder, proyecto que protagonizó al lado de Susana González y Jorge Salinas. Pese al éxito logrado con esta telenovela entre la audiencia, tras su término el actor desapareció del ojo público.

Fernando Colunga, 6 años fuera de las cámaras

Tras seis años de aquello, este 2021 será el regreso del histrión a la pantalla de televisión, pues según lo difundido anteriormente, en el próximo mes de febrero arrancarán las grabaciones de la serie Malverde: El santo patrón, donde el actor mexicano dará vida al personaje que ha sido considerado como una leyenda de la idiosincrasia nacional, y al que se encomiendan los involucrados con el narcotráfico.

Llamado por algunos como “el Robin Hood de los mexicanos” y “el bandido generoso”, Jesús Malverde, nacido como Jesús Juárez Mazo en 1870 en Sinaloa, es una figura polémica que posee tanto fieles seguidores como detractores, principalmente en el norte del país. En un video promocional dado a conocer al parecer antes de tiempo, se difundieron imágenes en las que aparece el actor mexicano mostrando su apariencia ya caracterizado como el emblemático bandido, y menciona que ya se encuentra listo para encarnar el rol del “santo del narco”. Así dice Colunga en el clip difundido en las redes sociales:

En mayo de 2019, Colunga asistió al Festival de Cine de Cannes, donde convivió con Sylvester Stallone (Foto: Captura de pantalla)

“ Mi nombre es Fernando Colunga y me estoy preparando para uno de los personajes más importantes en mi carrera. El santo de mucha gente buena a la que ayudé y gente mala también, ¿narcos? Sí, pero así somos los santos ¿no? Nos debemos a todos, para bien o para mal…La verdad detrás de la leyenda”

El actor de 54 años aparece con el bigote que caracteriza al patrono, una cicatriz en la ceja izquierda y el pelo alborotado, contrastando un tanto con la imagen que el actor siempre ha mostrado, pues acostumbra aparecer ante su público en su papel de galán totalmente peinado y aliñado.

Ya en meses pasados, cuando el proyecto se encontraba en preproducción, Fernando había expresado que para él es todo un honor que este personaje haya llegado a su vida, pues está consciente del significado que tiene para mucha gente, no sólo para aquella que se dedica a negocios ilícitos y cuestionables, sino por aquellas personas del pueblo a quienes presuntamente ayudó en su época.

Fernando Colunga regresará a la pantalla con una producción de alto presupuesto (Instagram @ferfercolunga)

Colunga también ha asegurado que aceptó el proyecto porque significa para él un gran reto para su carrera actoral, por ello estuvo ausente más de cinco años de la televisión, a la espera de una historia diferente a la clásica telenovela rosa como las que ya ha protagonizado en múltiples ocasiones.

“Muy contento, como ya lo he externado, emocionado de que confíen en mí, de que mi trayectoria me avale y de regresar con un proyecto que, de verdad, me tiene emocionado, porque era lo que yo estaba buscando, algo que me motivara a regresar a la televisión”, declaró el actor en enero de 2020 para el programa Un nuevo día.

Después de tres décadas en Televisa, Fernando Colunga cambió de televisora. En la imagen junto a Marcos Santana, Presidente de Telemundo Global Studio (Foto: Cortesía Telemundo)

En aquella charla, el actor contó que en este proyecto hay mucha investigación, pues está basado en los datos que se conocen deJesús Malverde, quien fue originario de Sinaloa: “Necesita mucho estudio, mucha investigación y aquí se está haciendo bien grande y estoy muy emocionado porque es lo que creo, yo creo que para el público siempre hay que tener cosas interesantes”.

Sobre la complejidad del papel, dijo: “Es un personaje muy complicado, lo cual a mí me gusta, pero creo que a veces, para poder hacer un personaje complicado necesitas tener un cómplice creativo que esté dispuesto a trabajar contigo”, expresó hace un año.